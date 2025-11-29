¡Alerta mundial! Airbus retira 6 mil aviones A320 por fallo en software: ¿qué significa para tu vuelo?

El fabricante europeo Airbus ordenó la inmovilización inmediata de unos 6 mil aviones de la familia Airbus A320, lo que equivale a más de la mitad de la flota mundial de este tipo de aeronaves.

¿Qué pasó con Airbus A320? Fallo en el sistema de control de vuelo

La decisión se desencadenó después del incidente ocurrido el 30 de octubre de 2025, cuando un avión A320 operado por JetBlue bajó abruptamente de altitud durante un vuelo entre Cancún, en México y la ciudad de Newark, en Estados Unidos, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Tampa, donde al menos 15 personas resultaron heridas.

Una investigación posterior concluyó que una combinación de “alta radiación solar” y una vulnerabilidad en el software de control de vuelo, en particular del sistema ELAC (Elevator and Aileron Computer), responsable de gestionar los alerones y los elevadores que controlan la inclinación de la aeronave, podría corromper datos esenciales para la estabilidad en vuelo.

Actualización urgente del software de control de vuelo en Airbus A320

Ante el riesgo, Airbus emitió una “Alert Operators Transmission” (AOT), en donde se solicitó a todas las aerolíneas afectadas detener los vuelos de los aviones con la versión vulnerable del software.

Para aproximadamente dos tercios de los aviones, la corrección consiste en volver a una versión previa del software, una operación que podría completarse en unas horas.

Sin embargo, para cerca de mil aeronaves más antiguas, será necesario reemplazar hardware, una intervención más compleja que podría prolongar la inmovilización por semanas.

Impacto global: interrupciones de vuelos en temporada alta

La suspensión afecta a decenas de compañías aéreas mundialmente, en un fin de semana de alta demanda, vacaciones, festividades y el inicio de temporada de viajes de fin de año.

Algunas aerolíneas han cancelado vuelos, otras han informado de posibles demoras hasta por 72 horas. En Europa, Asia, América y otras regiones los viajeros se enfrentan a incertidumbre y ajustes de última hora.

El fabricante ofreció disculpas por las molestias ocasionadas y reiteró que la seguridad de los pasajeros está por encima de todo.

¿Qué sigue para los pasajeros y las aerolíneas?

Las aerolíneas trabajan a contrarreloj para actualizar software o reemplazar hardware, según cada caso. Muchos vuelos podrían reanudarse en las próximas 24-48 horas. Los pasajeros deben estar atentos a notificaciones de sus líneas aéreas, es decir, posibles cancelaciones, reprogramaciones o reembolsos.

Las autoridades de aviación civil, como la European Union Aviation Safety Agency (EASA) y la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos, supervisarán que los aviones no regresen al servicio sin la corrección adecuada.

Esta acción preventiva de Airbus revela la creciente vulnerabilidad de la aviación frente a fenómenos externos, como la radiación solar, cuando los sistemas dependen de software sofisticado. En medio del caos operativo, la prioridad ha sido garantizar que ningún A320 vuelva a volar sin la actualización.