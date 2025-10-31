Vuelo proveniente de Cancún pierde altitud y aterriza de emergencia en EU; reportan heridos

Un vuelo de JetBlue Airways que salió de Cancún, Quintana Roo, con destino a Nueva Jersey, en Estados Unidos (EU) tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, después de una caída de altitud, según informó la aerolínea y la Administración Federal de Aviación (FAA).

¿Qué ocurrió en el vuelo de JetBlueque salió de Cancún a Nueva Jersey?

El vuelo 1230, operado con un Airbus A320, despegó del Aeropuerto Internacional de Cancún con rumbo al Aeropuerto Newark Liberty, pero durante el trayecto, los pilotos reportaron a los controladores de tráfico aéreo que el avión sufrió un problema en el sistema de control de vuelo, lo que provocó una pérdida de altura.

Medios internacionales informaron que la aeronave alcanzó una altitud de 35 mil pies, durante aproximadamente 30 minutos, antes de descender en Florida en un recorrido que duró 15 minutos.

Aunque fue hasta las 2:19 pm que el vuelo aterrizó de manera segura en Tampa, donde equipos médicos recibieron a los pasajeros y tripulantes.

Hasta el momento, la aerolínea no ha dado a conocer el número exacto de personas lesionadas, aunque se confirmó que al menos tres de los 20 tripulantes a bordo sufrieron heridas menores.

Multiple people injured after a JetBlue flight (#B61230) departing from Cancun headed to Newark had to make an emergency landing in

Tampa, Florida after severe turbulence, the plane was able to land safely. The FAA is looking into the matter.

Investigan accidente aéreo en Florida

Tras el aterrizaje, el Airbus A320 quedó fuera de servicio para su inspección. De esta forma, tanto JetBlue como la FAA iniciaron una investigación para determinar la causa exacta del accidente, y así garantizar que no vuelva a ocurrir.

La aerolínea señaló que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en futuros vuelos y para evaluar posibles mejoras en los procedimientos de emergencia.

"El vuelo 1230 de JetBlue Airways se desvió al Aeropuerto Internacional de Tampa alrededor de las 2:00 p.m., hora local, el 30 de octubre, después de que la tripulación experimentara un problema en el control de vuelo. El Airbus A320 salió del Aeropuerto Internacional de Cancún con destino al Aeropuerto Internacional Newark Liberty" señaló la administración.