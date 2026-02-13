Donald Trump revoca fallo que sustentaba regulación climática en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), revocó un fallo emitido en 2009 que determinaba que los gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud pública, eliminando así el fundamento jurídico que permitió regular emisiones bajo la Clean Air Act.

La administración defendió la decisión como una acción de desregulación económica de gran alcance y estimó que la eliminación de obligaciones para medir, reportar y cumplir estándares de emisiones podría representar hasta 1.3 billones de dólares en ahorro regulatorio. Trump y el administrador de la EPA, Lee Zeldin, calificaron la revocación como la mayor acción desregulatoria en la historia del país, al considerar que las normas derivadas del hallazgo encarecían la producción industrial y afectaban a la industria automotriz.

Especialistas y grupos ambientales advirtieron que esto debilita la capacidad del gobierno federal para imponer límites a los gases de efecto invernadero y anticiparon impugnaciones legales. La decisión representa el retroceso más profundo en política climática federal desde que se estableció la regulación de emisiones bajo el marco legal vigente.

