China va contra publicaciones “antimatrimonio” en redes este Año Nuevo Lunar

El gobierno chino ordenó reforzar la eliminación de contenido considerado antimatrimonio en redes sociales durante el periodo del Año Nuevo Lunar, la festividad más importante del país. La medida fue anunciada por la Administración del Ciberespacio de China, que instruyó a plataformas digitales a intensificar la supervisión de publicaciones.

El regulador señaló que deben retirarse mensajes que promuevan miedo al matrimonio, ansiedad por tener hijos o discursos que generen confrontación de género. La campaña coincide con uno de los momentos de mayor actividad digital y mayor simbolismo familiar en China.

La decisión se produce en medio de una crisis demográfica persistente y del esfuerzo del gobierno de Xi Jinping por incentivar la natalidad y reforzar valores familiares tradicionales.

¿Por qué tomó esta medida para el Año Nuevo Lunar?

El Año Nuevo Lunar marca el periodo de mayor reunión familiar en China. Millones de personas regresan a sus ciudades de origen y, tradicionalmente, aumentan las conversaciones sobre matrimonio y maternidad dentro de los hogares.

En los últimos años, jóvenes han recurrido a redes sociales para expresar incomodidad ante la presión familiar para casarse o tener hijos. También han hecho publicaciones que cuestionan el costo económico de formar una familia o que reivindican la decisión de permanecer soltero.

Para las autoridades, permitir que ese tipo de mensajes se viralicen durante esta temporada podría debilitar la narrativa oficial de aumentar la tasa de natalidad en el país. Por ello, el gobierno decidió intensificar la supervisión digital precisamente en esta época.

¿Qué contenido será eliminado?

La Administración del Ciberespacio de China indicó que las plataformas deberán retirar publicaciones que:



Exageren el temor a casarse o tener hijos.

Difundan narrativas pesimistas sobre la vida familiar.

Promuevan antagonismos de género.

Generen “emociones negativas” durante las celebraciones.

Además, se ordenó la creación de equipos especiales de supervisión durante los días oficiales de vacaciones para monitorear el flujo de contenido en tiempo real.

La crisis demográfica en China

China enfrenta una caída en la tasa de natalidad y una reducción en el número de matrimonios registrados en los últimos años. A pesar de incentivos económicos y ajustes a la política familiar, cada vez más jóvenes retrasan o descartan la posibilidad de casarse y tener hijos.

En este contexto, el discurso digital que cuestiona el matrimonio es visto por las autoridades como un factor que puede influir en las decisiones personales de millones de usuarios. La nueva campaña de eliminación de contenido antimatrimonio se suma así a una estrategia más amplia de control del discurso en línea.