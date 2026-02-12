Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un, podría convertirse en la primera mujer en liderar Corea del Norte

La posibilidad de que Kim Ju Ae asuma el liderazgo de Corea del Norte ha comenzado a tomar fuerza fuera de Pyongyang. De acuerdo con el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, la hija de Kim Jong Un habría pasado de ser “entrenada” como heredera a entrar en una etapa de “sucesora designada”.

La información fue compartida por la agencia surcoreana ante legisladores en Seúl y se basa en el creciente protagonismo público de la menor en actos oficiales. Hasta ahora, Corea del Norte no ha confirmado de manera oficial ningún nombramiento ni ha emitido comunicado sobre una eventual sucesión.

Kim Ju Ae ha acompañado a su padre en desfiles militares, pruebas de misiles y ceremonias de alto perfil, lo que ha sido interpretado por analistas como una señal de consolidación dinástica dentro del régimen.

¿Qué se sabe públicamente de Kim Ju Ae?

La primera aparición pública de Kim Ju Ae ocurrió en noviembre de 2022, cuando fue vista junto a su padre durante el lanzamiento de un misil balístico intercontinental. Desde entonces, su presencia en actos estratégicos ha sido cada vez más frecuente.

Se estima que nació alrededor de 2012 o 2013, aunque Corea del Norte no ha revelado oficialmente su fecha de nacimiento. Su nombre fue difundido inicialmente por medios surcoreanos y confirmado indirectamente por fuentes de inteligencia.

Agencias internacionales de noticias también han señalado que Kim Ju Ae ha sido presentada en algunos eventos con un trato protocolario destacado, incluyendo posiciones centrales en fotografías oficiales, algo que no había ocurrido previamente con otros hijos del líder norcoreano.

Pese a ello, se sabe poco sobre su educación, formación política o participación directa en decisiones del régimen norcoreano.

| KCNA

¿Qué dijo la inteligencia de Corea del Sur sobre Kim Ju Ae?

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur evaluó que Kim Ju Ae estaría siendo posicionada formalmente como heredera del poder en Corea del Norte. El cambio en el lenguaje utilizado (de “entrenamiento” a “sucesora designada”) es considerado significativo por Seúl.

No obstante, la agencia también reconoció que no existe un anuncio oficial del régimen norcoreano que confirme la sucesión.

Kim Ju Ae: La primera mujer que lideraría Corea del Norte

Si se concreta, Kim Ju Ae se convertiría en la primera mujer en encabezar la dinastía que gobierna Corea del Norte desde 1948.

El poder ha permanecido en la línea masculina de la familia:



Kim Il Sung

Kim Jong Il

Kim Jong Un

Por ahora, la sucesión en Corea del Norte sigue siendo un asunto interno sin confirmación oficial, pero la creciente visibilidad de Kim Ju Ae ha colocado su nombre en el centro de las evaluaciones internacionales.