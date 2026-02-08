Alcalde de Temoac, Morelos, pide licencia tras atentado

El alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero , solicitó licencia temporal a su cargo luego del atentado que sufrió a finales de enero, confirmaron autoridades municipales a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con el Ayuntamiento, el edil se encuentra en proceso de recuperación y se reincorporará a sus funciones una vez que reciba el alta médica. La licencia fue aprobada por el cabildo con el objetivo de mantener la atención y operatividad del gobierno municipal mientras el alcalde se recupera.

La tarde de este sábado se reporta un ataque armado en contra del alcalde de Temoac, Valentín Lavin Romero cuando circulaba en un auto por la carretera México-Oaxaca, a la altura del municipio de Jantetelco, viajaba en compañía de su esposa, confirman autoridades de seguridad. pic.twitter.com/RGH82Xp4Df — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) January 31, 2026

El gobierno local también pidió a la población no atender información no oficial y mantenerse informada únicamente a través de comunicados institucionales.

Ataque armado contra el alcalde de Temoac

El atentado ocurrió el 31 de enero de 2026, cuando el alcalde fue atacado a balazos mientras circulaba por la carretera federal México–Oaxaca, a la altura del poblado de Jantetelco, Morelos.

A 48 horas, siguen las investigaciones tras ataqu3 arm4do al alcalde de Temoac. pic.twitter.com/UuTj697B32 — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) February 3, 2026

De acuerdo con información de medios locales, sujetos armados a bordo de un vehículo interceptaron y dispararon contra la camioneta en la que viajaba el edil, quien resultó herido. Hasta el momento, su estado de salud se ha reportado como estable.

La investigación sigue en curso y el Congreso local exige claridad

Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado de Morelos inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas.

En el ámbito político, el Congreso de Morelos exigió claridad en las investigaciones y llamó a que el atentado contra el alcalde de Temoac no quede impune, en medio de un contexto de violencia contra autoridades municipales en la región.

Licencia del alcalde y continuidad del gobierno municipal

El alcalde de Temoac pidió licencia para su recuperación médica y evitar afectaciones en el funcionamiento del ayuntamiento. De acuerdo con el comunicado oficial, el gobierno municipal continuará operando con normalidad mientras el edil permanece separado temporalmente del cargo.

Las autoridades locales reiteraron que cualquier actualización sobre la salud del alcalde o el avance de las investigaciones será difundida únicamente por canales oficiales.