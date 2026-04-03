“Estoy bien, no me busquen”: reaparece en video adolescente desaparecida con su bebé en Tehuacán, Puebla

Estrella Rosales Panzo, una menor de 13 años, estaba desaparecida junto a su bebé desde el pasado 26 de marzo en Tehuacán, Puebla. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado luego de que la adolescente reapareciera en un video difundido en redes sociales, donde asegura que ella y su bebé están bien.

La joven había sido reportada como desaparecida junto con su hijo, un recién nacido de apenas un mes y 25 días, lo que provocó la activación de la Alerta Amber y una intensa búsqueda por parte de autoridades y colectivos.

¿Qué dijo Estrella Rosales en el video?

En el clip, de aproximadamente dos minutos, la menor explica que decidió salir por su propia cuenta debido a problemas familiares. Según su testimonio, uno de sus mayores temores era que le quitaran a su hijo.

“Mi bebé y yo estamos bien, solo no quiero que me lo quiten, yo voy a luchar por mi bebé”, señala en el mensaje.

También aseguró que no está privada de su libertad y que actualmente se encuentra en su comunidad viviendo con una amiga, buscando apoyo de familiares. Incluso pidió directamente que dejen de buscarla, ya que su salida fue voluntaria.

🥺 “Me fui para proteger a mi bebé”: aparece Estrella, la menor desaparecida en Tehuacán



La adolescente de 13 años, Estrella Rosales Panzo, reportada como desaparecida junto con su bebé de un mes en Tehuacán, difundió un video en el que asegura que se encuentra bien.



La menor… pic.twitter.com/7ai6ny0nLs — Diario Cambio (@Diario_Cambio) April 2, 2026

¿Cuándo y dónde desapareció la menor?

De acuerdo con los reportes oficiales, Estrella y su bebé —identificado como Marco Rosales Panzo— fueron vistos por última vez el pasado 26 de marzo, alrededor de las 21:00 horas, en la colonia Tepeyac, en el municipio de Tehuacán.

Ficha de búsqueda de Estrella Rosales y su bebé en Tehuacán, Puebla|Gobierno de Tehuacán

Aunque el video ha dado cierta tranquilidad, también ha generado incertidumbre. El perfil desde donde fue publicado no tiene más contenido, ni fotos o información adicional, lo que ha levantado sospechas entre usuarios en redes sociales.

Además, en su propio testimonio, la menor menciona situaciones delicadas dentro de su entorno familiar que la llevaron a tomar esta decisión, lo que podría ser clave para las investigaciones. Principalmente de su padre: "Yo me salí de mi casa porque cuando yo salí del DIF me dijo mi papá que iba a regalar a mi hijo porque no era su su nieto, porque no llevaba su sangre y él me dijo que lo iba a regalar y fue mi gran motivo de desconfiar de mi papá, la verdad, tuve miedo de que me lo quitaran."

¿Qué dicen las autoridades sobre el video de Estrella Rosales en Tehuacán?

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha confirmado oficialmente la localización de la menor ni las condiciones en las que se encuentra. Se espera que las autoridades verifiquen el video y puedan ubicarla para garantizar su seguridad y la del bebé, así como revisar posibles riesgos en su entorno.

El caso también ha sido seguido por colectivos como Voz de los Desaparecidos en Puebla, que previamente habían solicitado apoyo ciudadano para dar con su paradero.

No es la primera vez que Estrella Rosales Panzo es reportada como desaparecida. Hace dos años, cuando tenía 11 años, también se emitió una ficha de búsqueda, lo que añade un contexto más complejo a su situación actual.

Aunque el video sugiere que ambos están bien, especialistas señalan que en casos de menores de edad la prioridad siempre es verificar su estado físico, emocional y legal. Más allá de su declaración, corresponde a las autoridades confirmar que no exista ningún tipo de riesgo y garantizar sus derechos como menor de edad y madre.