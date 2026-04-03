Angustia en el Edomex: Buscan a Katia y Aracely, menores de 14 y 12 años, activan Alerta Amber

La angustia no cede para dos familias en el Estado de México que buscan desesperadamente a sus hijas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene activos los protocolos de búsqueda y hace un llamado urgente a la solidaridad ciudadana para localizar a Katia Jaqueline y Aracely Jatzibeth, dos menores de apenas 14 y 12 años de edad.

Las autoridades estatales advierten que, debido a su minoría de edad, ambas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y podrían ser víctimas de la comisión de un delito. Cada minuto cuenta y cada vez que se comparte su fotografía, las posibilidades de que regresen sanas y salvas a casa aumentan.

Katia Jaqueline desapareció en Valle de Chalco el 25 de marzo

El primer caso que moviliza a la zona oriente de la entidad es el de Katia Jaqueline Zepeda Torres, una adolescente de 14 años. De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda, la menor salió de su domicilio el pasado miércoles 25 de marzo de 2026 en la colonia San Isidro, perteneciente al municipio de Valle de Chalco Solidaridad, y desde ese momento se perdió todo contacto con ella.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/gFeRcKF76D — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 2, 2026

Katia es de complexión delgada, mide 1.63 metros y pesa aproximadamente 63 kilogramos. Su tez es morena clara, tiene el rostro redondo, cejas pobladas y el cabello negro lacio. Para facilitar su identificación inmediata, es fundamental prestar atención a sus señas particulares: la joven tiene un lunar en el lado izquierdo del labio superior. Un dato relevante asentado en su reporte es que, al momento de ausentarse, llevaba consigo una mochila en cuyo interior guardó ropa, zapatos y documentos personales.

Aracely Jatzibeth desapareció en Texcoco el 28 de febrero

A la par, se mantiene una intensa búsqueda para dar con el paradero de la pequeña Aracely Jatzibeth Rodríguez de la Rosa, de solo 12 años de edad. Ella fue vista por última vez hace varias semanas, el sábado 28 de febrero de 2026, en el municipio de Texcoco. El reporte de su desaparición fue formalizado los primeros días de marzo, encendiendo las alarmas en la región.

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La menor mide 1.50 metros, es de complexión delgada y pesa alrededor de 40 kilogramos. Tiene tez morena, rostro ovalado y el cabello negro lacio. Sus ojos son grandes y de color café, acompañados de cejas pobladas y labios gruesos. Según la información proporcionada por las autoridades, no se tienen registradas señas particulares visibles y se desconoce la vestimenta que portaba el día de los hechos, por lo que la difusión masiva de su rostro es la principal vía para que alguien pueda reconocerla en las calles.

La colaboración ciudadana es la pieza clave para que estas dos menores regresen con sus familias. Cualquier dato veraz sobre su paradero puede ser reportado de manera confidencial e inmediata a los teléfonos oficiales de Alerta Amber EDOMEX: 800 890 2940 y 800 7028 770.