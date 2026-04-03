Ceci Flores sepulta a su hijo: “Lo encontré, pero no dejo la lucha”

La tarde de este jueves 2 de abril, se llevó a cabo el sepelio de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la madre buscadora Ceci Flores Armenta, en Sonora. El momento marcó el cierre de casi siete años de búsqueda, pero no el final de su lucha.

Conmovida, pero firme, Ceci Flores lanzó un mensaje claro durante el sepelio: “Ya encontré a mi hijo, pero no voy a dejar de buscar, voy a apoyar a las madres buscadoras, seguiré con esta lucha”.

¿Cómo se confirmó la identidad del hijo de Ceci Flores?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó oficialmente que los restos localizados corresponden a Marco Antonio Sauceda Rocha, tras realizar análisis genéticos.

El hallazgo ocurrió el pasado 24 de marzo durante un cateo en un rancho ubicado sobre la carretera 26, cerca del Ejido Salvador Alvarado, en Hermosillo.

De acuerdo con las autoridades, en el sitio se encontraron restos óseos, ropa, un celular y 11 casquillos de distintos calibres. Debido al avanzado estado de descomposición, especialistas aplicaron técnicas forenses de alta complejidad para obtener el ADN y compararlo con el de su familia.

La Fiscalía de Sonora informó que ya se tienen identificadas a ocho personas de interés, quienes podrían enfrentar procesos penales por su probable responsabilidad en el crimen.

El predio donde fueron encontrados los restos pertenecía a un hombre ya fallecido, señalado como presunto implicado en la desaparición del joven.

¿Hace cuánto había desaparecido Marco Antonio?

Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, cuando un grupo armado irrumpió en su domicilio. Desde entonces, su madre no dejó de buscarlo. Con el tiempo, Ceci Flores Armenta se convirtió en una de las voces más representativas del movimiento de madres buscadoras en México y fundadora de uno de los colectivos más grandes del país.

La confirmación del ADN pone fin a años de incertidumbre para la familia, que ahora puede iniciar su proceso de duelo.

Con el corazón destrozado y desde lo más profundo de mi alma, hoy tengo que dar una noticia que ninguna madre quisiera dar…



Los restos encontrados en días pasados corresponden a mi hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha. La prueba de ADN ha confirmado lo que tanto temía… y aunque… pic.twitter.com/Tt18n6E8O9 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 31, 2026

“Promesa cumplida”: el mensaje de los colectivos tras encontrar a hijo de Ceci Flores

El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora compartió un mensaje tras la confirmación del hallazgo: “Promesa cumplida”.

Para las madres buscadoras, encontrar a sus seres queridos es un compromiso que asumen desde el inicio, incluso en medio del dolor y la incertidumbre.

En este caso, la familia también agradeció el apoyo de autoridades, medios de comunicación y sociedad civil, quienes ayudaron a difundir la búsqueda.

El mensaje de Ceci Flores a otras madres buscadoras

Durante el sepelio, Ceci Flores también envió un mensaje directo a otras madres que buscan a sus hijos: “Sé que el miedo no las deja avanzar, pero yo les digo que salgan a buscarlos. A mí me amenazaron, pero nunca dejé de buscar, ni perdí la esperanza”.

Incluso llamó a no quedarse calladas: “Si tienen que salir a las calles, cerrar carreteras, fiscalías, lo que sea, háganlo. Yo luché y gracias a Dios encontré a mi hijo”.

También reconoció el papel de los medios: “Gracias a los medios de comunicación, porque son nuestra voz”.

Aunque el hallazgo de Marco Antonio representa un momento profundamente doloroso, también es el cumplimiento de una promesa: traerlo de vuelta a casa.

Para Ceci Flores Armenta, la búsqueda no termina aquí. Su historia se suma a la de miles de madres en México que siguen recorriendo caminos, desiertos y fosas con la esperanza de encontrar a sus seres queridos.