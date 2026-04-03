Pipa con gasolina vuelca en Teoloyucan, Edomex y desata fuerte operativo

Una pipa cargada con 20 mil litros de gasolina volcó en el municipio de Teoloyucan, Estado de México, lo que provocó un fuerte despliegue de emergencia y el cierre total de una de las principales vialidades de la zona.

El accidente ocurrió sobre la avenida Berriozábal, a la altura de las vías del ferrocarril, donde el conductor perdió el control de la unidad tras caer en una cuneta.

¿Qué pasó con la pipa que volcó en Teoloyucan?

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad terminó volcada luego de que el operador no lograra mantener el control antes de cruzar las vías del tren.

A pesar de lo aparatoso del accidente, autoridades confirmaron que no se registró fuga de combustible, lo que evitó un riesgo mayor para la población cercana.

Elementos de Protección Civil municipal, estatal y de la Guardia Nacional acudieron de inmediato para acordonar la zona y evitar cualquier incidente.

¿Por qué cerraron la avenida Berriozábal en Teoloyucan?

El gobierno municipal informó que la vialidad permanecerá cerrada entre 6 y 7 horas, mientras se realizan las maniobras para retirar la unidad y garantizar la seguridad.

En un comunicado, autoridades señalaron: “Se mantiene el cierre total de la Av. Berriozábal durante un periodo aproximado de 6 a 7 horas, derivado de la volcadura de una pipa”.Además, pidieron a la población:



Evitar la zona

Utilizar vías alternas

Seguir indicaciones oficiales

¿Hay riesgo para la población en Teoloyucan?

Aunque en un primer momento se alertó sobre el riesgo, autoridades aclararon que no fue necesario evacuar a los habitantes, ya que no hubo derrame del hidrocarburo.

Sin embargo, el área permanece bajo resguardo por seguridad, ya que se trata de un material altamente inflamable. El gobierno local lanzó un llamado a “NO ACERCARSE. Alto riesgo en el área”.

Actualmente, equipos de emergencia trabajan en el trasvase del combustible, es decir, el traslado de la gasolina de la pipa volcada a otra unidad para evitar cualquier fuga o incidente. Estas maniobras son delicadas y requieren protocolos estrictos, por lo que el acceso permanece restringido.

Si te encuentras cerca de Teoloyucan o planeas transitar por la zona, toma en cuenta utilizar rutas alternas.