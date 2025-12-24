Alejandro Moreno reconoce a Ricardo B. Salinas Pliego por defender libertades en México

El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, manifestó públicamente su respaldo al empresario Ricardo B. Salinas Pliego , al reconocer su postura en defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades en México.

En sus declaraciones, el legislador sostuvo que en el país se vive un ambiente de confrontación política sin precedentes, particularmente desde la llegada de los gobiernos encabezados por Morena.

Moreno afirmó que nunca antes había observado una ofensiva tan directa contra sectores que piensan distinto al gobierno en turno, entre ellos empresarios, medios de comunicación, órganos electorales y el Poder Judicial. En ese contexto, destacó la participación de Salinas Pliego como una voz crítica desde el ámbito empresarial, a quien calificó como un actor comprometido y con carácter.

Alejandro Moreno acusa ataques sistemáticos desde la Presidencia

Durante su posicionamiento, el senador priista subrayó que cada sector de la sociedad debe asumir su papel frente a lo que considera un deterioro democrático. En ese sentido, señaló que el empresario libra su propia batalla desde su trinchera, lo que —dijo— merece respeto, independientemente de las diferencias ideológicas o políticas.

Alejandro Moreno expresó textualmente:

"Yo reconozco lo que hace Ricardo Salinas, echado para adelante, cada quien en su trinchera por eso lo respeto, él da la batalla en su trinchera, es un empresario exitoso, es un hombre de trabajo comprometido, con carácter, bienvenido y estamos en la lucha y todos echados para adelante... Jamás, jamás en los últimos 30 años, había visto un servidor un ataque brutal sistemático organizado orquestado desde la presidencia de la República, desde que llegó López Obrador contra los medios de comunicación, contra los empresarios, contra los órganos electorales, contra el poder judicial, contra los políticos, contra los partidos políticos, contra quién piensa distinto, jamás eso lo hicieron estos sínicos y corruptos de morena entonces Ricardo está dándo la batalla desde una trinchera"

PRI advierte riesgo para la democracia y la pluralidad

El dirigente del PRI sostuvo que estas acciones representan un riesgo para las libertades democráticas y el equilibrio institucional del país. Afirmó que los señalamientos constantes desde el poder contra actores críticos generan un clima de polarización que, a su juicio, debilita la pluralidad y la libertad de expresión.

Finalmente, Moreno reiteró que su partido continuará denunciando lo que considera abusos de poder y ataques orquestados desde el gobierno federal, al tiempo que llamó a distintos sectores de la sociedad a no guardar silencio.

A su juicio, la defensa de la democracia no corresponde a un solo actor, sino a todos aquellos que, desde sus respectivos espacios, decidan alzar la voz frente a lo que calificó como una amenaza al Estado de derecho.