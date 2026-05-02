Julio Berdegué deja la Secretaría de Agricultura; en su lugar se queda Columba López

El gabinete federal tuvo un movimiento clave hoy 1 de mayo, Julio Berdegué dejó la titularidad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), cargo que ahora será ocupado por Columba Jazmín López Gutiérrez, por designación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Berdegué continuará colaborando en el gobierno, pero ahora enfocado en temas internacionales del sector agroalimentario, así lo informó a través de su cuenta de X.

Querida Presidenta @Claudiashein:



Le doy gracias de la manera más sincera, por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales. — Julio Berdegué (@JulioBerdegue) May 2, 2026

¿Por qué renunció Julio Berdegué a la Secretaría de Agricultura?

A través de sus redes sociales, el exfuncionario agradeció a la presidenta por la oportunidad de formar parte de su gabinete y confirmó su nueva encomienda.

Berdegué explicó que seguirá trabajando dentro del equipo, especialmente en negociaciones internacionales relacionadas con el campo mexicano, un tema clave ante la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

¿Quién es Columba López, la nueva titular de SADER?

La nueva secretaria de Agricultura, Columba López, es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, con más de 30 años de experiencia en temas de agroecología y desarrollo rural.

Antes de este nombramiento, se desempeñaba como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en la Secretaría de Bienestar. También ha ocupado cargos dentro de la misma SADER y lideró la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en la Ciudad de México durante varios años.

Su llegada marca un hecho histórico: es la primera mujer en encabezar la política agrícola del país.

Columba López, nueva secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural; Julio Berdegué apoyará en temas internacionales del campo y otras tareas estratégicas del Gobierno de México.https://t.co/AM8VPPAdPt pic.twitter.com/xERNASXEnI — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 2, 2026

¿Qué papel tendrá ahora Berdegué en el gobierno?

Aunque deja la SADER, Julio Berdegué no se aleja del gobierno federal. La presidenta le encomendó una tarea estratégica: asesorar y coordinar los asuntos agroalimentarios internacionales.

Entre sus principales responsabilidades estará defender los intereses del campo mexicano frente a socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, especialmente en el contexto del T-MEC.

Con este cambio, el gobierno federal busca dar continuidad a sus programas del campo, pero también abrir una nueva etapa con enfoque social y sustentable.

La transición entre ambos funcionarios, según lo expresado por Berdegué, será ordenada y con colaboración directa para garantizar estabilidad en el sector.

Es importante señalar que este cambio se da en medio de una crisis en el campo mexicano, ya que en los últimos meses, productores y campesinos han protestado debido al incumplimiento de los compromisos asumidos y firmados por la Secretaría de Agricultura en el Programa de Alimentación para el Bienestar