Rubén Rocha Moya pide licencia como gobernador de Sinaloa tras acusaciones de Estados Unidos

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal al cargo, para ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR). Esto luego de que Estados Unidos acusara al funcionario de vínculos con el narcotráfico, específicamente con el Cártel de Sinaloa.

El mandatario aseguró que las acusaciones que pesan en su contra son falsas. Añadió que nunca ha traicionado a su pueblo. Durante una breve mensaje Rocha Moya dijo: "Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo del gobernador mientras dure el proceso de investigación y lo hago desde mi profunda convicción republicana lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación."

Recordar que Rocha Moya fue señalado por autoridades norteamericanas de los siguientes delitos: Conspiración para la importación de narcóticos, apoyo electoral y sobornos (elecciones 2021), narcovínculos y posesión de armas.

¿Qué dice Estados Unidos sobre Rocha Moya?

Las acusaciones provienen de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo señala —junto a otros nueve funcionarios— por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con el "Cártel de Sinaloa".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió un documento de 34 páginas en el que detalla una supuesta red de colaboración entre autoridades locales y grupos criminales.

Según ese informe, la relación con la facción conocida como “Los Chapitos” podría remontarse hasta 2021, antes de que Rocha Moya asumiera la gubernatura. Y es que se dice que el gobernador manipuló las elecciones con violencia.

#ÚLTIMAHORA | Tras los señalamientos en EU por presuntos nexos con el crimen, @rochamoya_ solicitó licencia temporal como gobernador de Sinaloa.



Sin embargo, su salida deja una interrogante inquietante: mientras él se separa del cargo, los otros funcionarios señalados en la… pic.twitter.com/FV04DavFLB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 2, 2026

¿Habrá extradición o proceso en México?

Tras darse a conocer el caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense.

Sin embargo, el vocero de la FGR, Ulises Lara, informó que la Fiscalía Especializada en Asuntos Internacionales revisará la documentación para determinar si existen pruebas suficientes.

Por su parte, la fiscal morenista Ernestina Godoy señaló que no se contemplaba la detención ni extradición del gobernador ante la falta de pruebas contundentes.

¿Qué sigue para Sinaloa tras la licencia de Rocha Moya?

La salida temporal de Rocha Moya abre un escenario político incierto en el estado, mientras avanzan las investigaciones tanto en México como en Estados Unidos.

Cabe recordar que el mandatario ha contado con el respaldo de figuras de Morena, incluido el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ahora, el proceso entra en una nueva etapa en la que las autoridades deberán determinar si las acusaciones tienen sustento legal o si el caso se queda en señalamientos sin pruebas.

La senadora @palomaSnchez celebró la licencia temporal de @rochamoya_ como un primer paso hacia la rendición de cuentas.



Señaló que el gobernador perdió la protección de @lopezobrador_ y que ahora "va a hablar", lo que podría destapar más nombres de la élite morenista.



Para… pic.twitter.com/X2PX2e1lTV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 2, 2026

¿Quién toma la gubernatura de Sinaloa tras la licencia temporal de Rocha Moya?

Por ahora el Gobierno de Sinaloa no tiene cabeza, se especula que Julio Berdegué podría ser quien tome el cargo en el estado tras la solicitud de licencia temporal de Rubén Rocha Moya, como gobernador de Sinaloa. Este rumor crece ante la reciente renuncia de Berdegué a la Secretaría de Agricultura.