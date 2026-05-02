PRI celebra salida de Rocha Moya en Sinaloa tras acusaciones de vínculos con el crimen organizado

Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) celebraron la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de señalamientos que lo vinculan con el crimen organizado. Las acusaciones, que también alcanzan al senador Enrique Inzunza, han sido referidas por actores políticos de oposición, aunque no se detallan resoluciones judiciales al respecto.

El dirigente nacional priista, Alejandro Moreno, afirmó que la salida del mandatario no fue voluntaria, sino resultado de presiones internas y externas.

“Hace unos momentos, el NARCOGOBERNADOR de MORENA, @rochamoya_, pidió licencia… Su salida no es digna ni voluntaria, es la consecuencia de una presión social que lo rebasó”, publicó en la red social X, donde también aludió a “acusaciones del gobierno de Estados Unidos” sin precisar documentos oficiales.

Hace unos momentos, el NARCOGOBERNADOR de MORENA, @rochamoya_, pidió licencia para separarse del cargo. Su salida no es digna ni voluntaria, es la consecuencia de una presión social que lo rebasó. ¡No tiene vergüenza! ¡Es un cínico, un hipócrita y un corrupto!



Las recientes… pic.twitter.com/Dl9XtVXDXS — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 2, 2026

En su posicionamiento, Moreno sostuvo que la permanencia de Rocha Moya era “insostenible” ante la magnitud de los señalamientos y aseguró que el caso afecta la imagen internacional de México. Asimismo, acusó al partido gobernante de haber respaldado al mandatario pese a las críticas y denuncias públicas.

La licencia del narcogobernador, Rubén Rocha Moya, no limpia nada; no borra años de violencia ni de sospechas. Es necesario que enfrente la ley y pague por sus actos. Sinaloa merece salir de la sombra de la narcopolítica.

¡Son una bola de narcopolíticos que se han enriquecido sin importarles los ríos de sangre que ha derramado este país! ¿Con qué cara lo protegían? ¡Tiempo al tiempo! ¡Los MORENARCOS van a caer! ¡Van a pagar por todos sus actos!”, publicó Moreno Cárdenas en X.

Por su parte, la senadora Paloma Sánchez atribuyó al gobernador con licencia la crisis de violencia en la entidad, desde hace años.

“Por fin el criminal de Rocha está fuera de la gubernatura de Sinaloa… deja un gobierno después de 600 días de narco guerra… más de 2000 homicidios, más de 3000 desaparecidos”, declaró la legisladora sinaloense.