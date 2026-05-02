Sábado de puente... ¿hay cambios en el Hoy No Circula para este 2 de mayo?

Si planeas salir este sábado 2 de mayo en la Ciudad de México o en el Estado de México, más vale que revises cómo aplica el programa Hoy No Circula, porque al ser el primer sábado del mes, las reglas cambian.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula en sábado?

El programa sabatino no es igual todos los fines de semana. Se divide dependiendo del número de sábado dentro del mes:



Primer y tercer sábado: descansan autos con holograma 1 terminación de placas impar (1, 3, 5, 7, 9)

Segundo y cuarto sábado: descansan autos con holograma 1 terminación de placas par (0, 2, 4, 6, 8)

Holograma 2: no circulan ningún sábado

Holograma 0 y 00: pueden circular todos los sábados

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

¿Qué autos no circulan el sábado 2 de mayo?

Al tratarse del primer sábado del mes, este 2 de mayo no podrán circular:



Vehículos con holograma 1 placas con terminación impar (1, 3, 5, 7, 9)

Además, como cada sábado:



Autos con holograma 2 tampoco pueden circular

El Hoy No Circula sabatino se aplica en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche. Aplica tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en varios municipios del Estado de México, como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, en donde la afluencia de automóviles es alta.

¿Hay excepciones al Hoy No Circula?

Sí, algunos vehículos están exentos del programa:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Servicios de emergencia

¿De cuánto es la multa si no respetas el programa Hoy No Circula?

Ignorar el calendario puede salir caro. Las multas por no respetar el Hoy No Circula van de 2,346 a 3,519 pesos aproximadamente.

En el Estado de México, además, la vigilancia se ha endurecido desde 2026, con sanciones que alcanzan las 20 UMAs. Y el golpe no termina ahí: tu auto puede acabar en el corralón, sumando grúa, tiempo perdido y más gastos. Así que mejor revisa tus placas antes de salir de fiesta.