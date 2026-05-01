VIDEO | "¡Ratero...narco!” Corren a Fernández Noroña en restaurante y así reaccionó

Gerardo Fernández Noroña fue corrido de un restaurante. Sí, el senador de Morena que se rehusa a comulgar con la ideología de la austeridad republicana no pudo probar nada del establecimiento ubicado en un hotel.

El morenista fue insultado y no le quedó más que irse del lugar ¿Cuál fue la reacción del legislador ante los gritos de desaprobación del resto de los clientes?

¿Qué pasó con Gerardo Fernández Noroña ahora?

Fernándes Noroña no fue bien recibido. Así es, el senador que ha dicho que él no tiene que ser austero fue abucheado por los comensales al verlo.

De hecho, al notar su presencia, los gritos de "¡Fuera, fuera!" se escucharon altos y claros: no lo querían ver ahí ni un segundo.

Llaman ratero y narco a Fernández Noroña

Los ánimos se elevaron unos segundos. Alguien se armó de valor y le envió un mensaje directo llamándolo ratero y narco.

Comentario hecho luego de que Rúben Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por Morena, fue acusado por Estados Unidos de supuestos nexos con Los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Así reaccionó Fernández Noroña tras ser corrido de restaurante

La respuesta de Fernández Noroña llegó, pero solo en X, donde raccionó a lo sucedido en el restaurante y manifestó que le fue muy mal.

"Al salir, un tipo me dice narco, lo encaró y una mesa que estuvo silenciosa todo el desayuno -una hora- cobardemente empezó a gritar y los medios lo traen. Seguirán promoviendo las agresiones en nuestra contra, pero como se los digo, si fuéramos narcos, no se atreverían a decírnoslo, no tienen madera de héroes ni de mártires.

"Están muy engallados por el tema de la presión de EEUU, pero los derrotaremos en todos los frentes: electoral, político, moral, de principios, por qué nos respalda el pueblo".

...si fuéramos narcos, no se atreverían a decírnoslo, no tienen madera de héroes ni de mártires. Están muy engallados por el tema de la presión de EEUU, pero los derrotaremos en todos los frentes: electoral, político, moral, de principios, por qué nos respalda el pueblo. Abur. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) May 1, 2026

Fernández Noroña y el día que un mexicano los confrontó en Roma

A principios de este año, un mexicano confrontó a Fernández Noroña en Roma. El momento quedó registrado en video, y la respuesta del legislador fue inesperada.

La grabación fue publicada en X por el usuario identificado como Roberto Quijano, quien al verlo se le acercó para preguntarle qué se siente estar en Roma.

Noroña respondió molesto, asegurando que no es el único con derecho a estar en la ciudad. Pero al morenista no le gustó ser grabado y cuestionado que soltó un manotazo hacia el teléfono celular.

Después en la misma red social, el senador rechazó las acusaciones y en su mensaje, negó haber agredido al ciudadano y lo identificó como panista, además de calificarlo como “fascista, racista y clasista”.

El senador argumentó que el altercado ocurrió mientras se encontraba en una tienda e incluso aseguró que evitó que el ciudadano fuera atropellado.