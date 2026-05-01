PT propone frenar bloqueos de la UIF: Exigen orden judicial para congelar cuentas bancarias

En un movimiento legislativo que busca reconfigurar el alcance de la inteligencia financiera en México, la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado presentó una iniciativa de ley para prohibir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee cuentas bancarias de manera unilateral. La propuesta surge como una respuesta directa al fallo de la Suprema Corte del pasado 6 de abril, el cual validó la facultad de la UIF para congelar activos sin necesidad de un mandato judicial.

La iniciativa pretende modificar los artículos 115 y 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, estableciendo que cualquier restricción al patrimonio de los usuarios de la banca deba pasar necesariamente por el filtro de un juez.

Protección a la presunción de inocencia

Los legisladores del PT argumentaron que la facultad actual de la UIF, aunque orientada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Entre los principales puntos de la propuesta destacan:



Garantía de audiencia previa: Evitar que los usuarios se enteren del bloqueo de sus recursos hasta que estos ya son inaccesibles.

Evitar que los usuarios se enteren del bloqueo de sus recursos hasta que estos ya son inaccesibles. Presunción de inocencia: Impedir que medidas administrativas actúen como una "pena anticipada" sin que exista un proceso judicial formal.

Impedir que medidas administrativas actúen como una "pena anticipada" sin que exista un proceso judicial formal. Control Judicial: Asegurar que sea una autoridad jurisdiccional, y no una administrativa dependiente del Ejecutivo, quien determine la procedencia del bloqueo.

Polémica por decisión de la Suprema Corte...



Legisladores de oposición califican como un “atropello” el aval para congelar cuentas sin orden judicial, al advertir riesgos para la presunción de inocencia y el patrimonio.



La medida permite a la UIF bloquear recursos ante indicios… pic.twitter.com/m07lqpnPDf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

El camino legislativo: Entre aliados y comisiones

El futuro de esta propuesta depende ahora del respaldo de sus aliados estratégicos en el Senado, particularmente de la bancada de Morena, cuya postura ante la autonomía de la UIF ha sido históricamente defensiva. El debate pondrá a prueba la cohesión de la coalición gobernante frente a la interpretación de la Suprema Corte.

Por lo pronto, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. En estos espacios se llevará a cabo el análisis técnico y la elaboración del dictamen que, de ser aprobado, pasaría al pleno para su votación definitiva.