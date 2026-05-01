Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta hoy viernes 1 de mayo
En el marco del Día del Trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera desde Palacio Nacional. Estos son los temas más relevantes.
Este viernes 1 de mayo de 2026, México conmemora el Día Internacional del Trabajo con una agenda marcada por la expectativa de cambios estructurales en la vida de los trabajadores. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total de los anuncios que impactarán en la vida de los mexicanos desde Palacio Nacional con la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta hoy viernes 1 de mayo
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.