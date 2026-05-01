Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta hoy viernes 1 de mayo

Este viernes 1 de mayo de 2026, México conmemora el Día Internacional del Trabajo con una agenda marcada por la expectativa de cambios estructurales en la vida de los trabajadores. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total de los anuncios que impactarán en la vida de los mexicanos desde Palacio Nacional con la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.