Protestas en la India: Cancelan el examen nacional de medicina por presunto fraude masivo

El sistema educativo de la India se encuentra en estado de shock. El Gobierno federal anunció este martes la cancelación del NEET-UG, el examen nacional de acceso a las facultades de medicina, tras confirmarse serias irregularidades y filtraciones de las preguntas originales. La decisión afecta a 2.28 millones de aspirantes que realizaron la prueba el pasado 3 de mayo en más de 5,000 centros en todo el país.

La Agencia Nacional de Pruebas (NTA) informó que, en aras de mantener la integridad del sistema, el proceso de examen actual "no puede sostenerse". El caso ha sido transferido a la Oficina Central de Investigaciones (CBI) para desmantelar lo que parece ser una red criminal organizada.

JUST IN | Members of SFI stage a protest against the alleged NEET 2026 scam in New Delhi on May 12, 2026.



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Casos confirmados de filtración

La investigación apunta a que el fraude se originó en el estado de Rajasthan, días antes de la aplicación del examen. Los detalles revelados por las autoridades son alarmantes:

El "Examen de Adivinanza": Se detectó la circulación de un cuestionario previo que contenía unas 410 preguntas. De estas, aproximadamente 120 coincidían exactamente con la sección de Química del examen real.

Se detectó la circulación de un cuestionario previo que contenía unas 410 preguntas. De estas, aproximadamente con la sección de Química del examen real. Estructura del fraude: Los investigadores sospechan que mafias dedicadas a la filtración de exámenes vendieron estas respuestas a través de institutos de regularización privados.

Los investigadores sospechan que mafias dedicadas a la filtración de exámenes vendieron estas respuestas a través de institutos de regularización privados. Impacto técnico: El NEET consta de 180 preguntas obligatorias de física, química y biología. Una filtración de tal magnitud altera por completo el ranking nacional de méritos.

La cancelación ha provocado una ola de indignación. En Delhi, activistas de sindicatos estudiantiles como la NSUI han protagonizado enfrentamientos con la policía, exigiendo la renuncia del Ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, y una reforma total del sistema.

El sistema bajo sospecha: Un patrón de irregularidades

Este escándalo no es un evento aislado. El sistema de exámenes de la India ha enfrentado acusaciones recurrentes de fraude. En 2024, el NEET ya estuvo bajo la lupa por la asignación irregular de "puntos de gracia" y puntajes sospechosamente altos, lo que también derivó en protestas nacionales.

Para los jóvenes indios, este evento es devastador. El acceso a la medicina requiere años de preparación extrema en academias privadas, donde los estudiantes pasan hasta 14 horas diarias estudiando. "Estudiamos día y noche, sacrificamos nuestra vida social y familiar, y ahora el examen simplemente desaparece", declaró una estudiante de 17 años en las protestas de Delhi.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado una nueva fecha para la repetición del examen, lo que amenaza con retrasar todo el ciclo de admisiones universitarias del país y deja en el aire el sueño de una generación de futuros médicos.