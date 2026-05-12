Cuba representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos: Pete Hegseth

El gobierno de Estados Unidos está consciente de la situación en Cuba, como la economía en declive y una población con diversas carencias, tanto en alimentos como en medicamentos, pero también considera que se trata de una amenaza para su seguridad.

El gobierno de Donald Trump considera a Cuba una amenaza inusual

En una comparecencia ante el Congreso de la Unión Americana, Pete Hegseth, secretario de Guerra, fue cuestionado sobre diversos temas relacionados con el régimen cubano. El congresista republicano Mario Díaz-Balart le cuestionó sobre los datos que llevaron a Donald Trump a firmar una orden ejecutiva, al considerar que las políticas de Cuba son una “amenaza inusual y extraordinaria”.

Díaz-Balart le cuestionó si era consciente de que el régimen cubano refugia a terroristas y fugitivos de la justicia estadounidense, a lo cual Hegseth declaró: “Sí, estoy de acuerdo”.

También le preguntó si Cuba ha sido designada como una de las operaciones de espionaje más avanzadas contra Estados Unidos. Además, Díaz-Balart le cuestionó directamente si el régimen de Cuba representa “una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”, a lo que Hegseth respondió afirmativamente.

Pete Hegseth advierte sobre el espionaje y la presencia de China en la isla

Incluso el congresista le preguntó a Pete Hegseth si China opera desde Cuba, a lo que el secretario no quiso revelar datos clasificados, pero destacó que Estados Unidos no quiere que “adversarios extranjeros intenten usar eso”.

Mientras que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, escribió en su perfil de redes sociales que el régimen cubano pide ayuda y pronto hablarán con ellos.

¿Habrá un diálogo bilateral entre Trump y el régimen de Díaz-Canel?

“Ningún republicano me ha hablado sobre Cuba, que es un país fallido y sólo va en una dirección, hacia abajo. ¡Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar!”, escribió en Truth Social. Anteriormente, Cuba había hablado de un encuentro bilateral en La Habana. Esta es la primera ocasión en la que Trump admite públicamente que hay pláticas con el régimen de Díaz-Canel.

El mandatario estadounidense escribió este mensaje el mismo día que viajó a Pekín, China para sostener una cumbre con Xi Jinping. “¡Me voy a China!”, concluyó Trump en su mensaje.

