Policía disparó y mató a un perro en Colombia; inician investigación

Las autoridades de Colombia informaron que iniciaron una investigación, luego de que la policía disparó contra un perro que pertenecía a un vagabundo.

¿Qué pasó en Rionegro? El video del policía que disparó a un perro

El indignante hecho sucedió el 11 de mayo de 2026 en el municipio de Rionegro, región de Antioquia, donde, durante un operativo para detener al hombre, este se puso violento y sacó un arma blanca.

Testigos refieren que el perro reaccionó de forma agresiva en defensa de su dueño, durante el forcejeo de las autoridades colombianas.

Indignación y protestas en Antioquia por la muerte de la mascota

Un video compartido en redes sociales muestra el tenso momento cuando al menos tres oficiales trataron de detener al vagabundo, pero el perro comenzó a ladrar y gruñir para defender a su dueño. Uno de los policías sacó su arma de cargo y le disparó a quemarropa a la mascota, que terminó por morir en el lugar.

La muerte del perro generó indignación entre vecinos y en redes sociales. Incluso algunos realizaron una manifestación para pedir justicia y castigo contra el uniformado que disparó contra el animal.

Investigación disciplinaria contra el oficial de la Policía de Antioquia

Al respecto, la Policía de Antioquia se pronunció sobre estos hechos e informó que abrirán un proceso disciplinario contra el oficial que disparó al perro.

Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, informó que la institución abrió “de forma inmediata una investigación disciplinaria para el esclarecimiento, de acuerdo con lo establecido por la ley”.

Agregó que el uniformado disparó contra la mascota, de una raza potencialmente peligrosa, y tuvo que ser atendido en un centro médico para ser valorado por las mordeduras causadas por el perro.

Después de ello, el policía deberá presentarse ante el órgano de justicia de la institución, donde tomarán decisiones administrativas en contra del oficial, en caso de establecerse que existió un uso desmedido de la fuerza en su actuar.