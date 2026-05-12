¿Era una espía? Alcaldesa en California se declara culpable de ser agente ilegal de China

Tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Eileen Wang, alcaldesa de Arcadia, California, presentó su renuncia y se reveló que se declaró culpable de actuar como agente no registrado de China.

Detalles de la acusación contra Eileen Wang por el Departamento de Justicia

Las autoridades la acusan de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero y puede alcanzar una pena de hasta 10 años de prisión.

Wang aceptó que hizo acciones como agente extranjero desde 2020 hasta 2022, con el fin de promover propaganda de la República Popular China y que seguía las órdenes de dicho país para promover sus intereses, señaló Kash Patel, director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

🚨CASE UPDATE from @FBILosAngeles: Arcadia, California, Mayor Federally Charged with Acting as Illegal Agent of the People’s Republic of China



Eileen Wang has been charged in federal court with acting as an illegal agent of the People’s Republic of China (PRC). From late 2020… pic.twitter.com/xespi8DizV — FBI (@FBI) May 11, 2026

El rol de la alcaldesa de Arcadia como agente de China

Wang fue elegida en noviembre de 2022 como integrante del Consejo de la ciudad de Arcadia, donde el puesto de alcalde es elegido de forma rotativa.

“Resulta sumamente preocupante que alguien que anteriormente recibió y ejecutó directivas de funcionarios del gobierno de la República Popular China ocupe ahora un cargo de confianza pública, sobre todo porque esa relación con dicho gobierno extranjero nunca se había revelado”, afirmó John A. Eisenberg, subsecretario de Justicia para la Seguridad Nacional en un comunicado.

Renuncia de Eileen Wang y su declaración de culpabilidad

Horas después de la revelación del caso, Eileen Wang presentó su renuncia al consejo de Arcadia y a su puesto de alcaldesa, que asumió en febrero de 2026.

Wang compareció brevemente ante un juez federal, quien instruyó a los abogados a acordar una fecha para una audiencia futura en la que Wang presentará formalmente su declaración. Se fijó una fianza de 25 mil dólares. La audiencia del lunes se llevó a cabo con la ayuda de un intérprete de mandarín.

El administrador municipal, Dominic Lazzaretto, declaró en un comunicado aparte que la acusación federal se deriva de una “conducta que cesó después de que la Sra. Wang jurara su cargo en diciembre de 2022”. Añadió que “no hubo participación de las finanzas, el personal ni los procesos de toma de decisiones de la ciudad”.