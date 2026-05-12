Alerta sanitaria en Países Bajos: Hospital aísla a personal médico por sospecha de hantavirus

El hospital Radboudumc, en la ciudad de Nijmegen, ha puesto en cuarentena preventiva a 12 miembros de su personal tras detectar una falla en los protocolos de seguridad. El incidente ocurrió durante el manejo de muestras de sangre y orina de un paciente infectado con hantavirus, proveniente del crucero de lujo MV Hondius.

Aunque el riesgo de infección se considera "muy bajo", las autoridades hospitalarias han decidido aplicar un aislamiento de seis semanas para garantizar la seguridad del resto del personal y los pacientes. La ministra de Salud neerlandesa, Sophie Hermans, aclaró ante el parlamento que, si bien se siguieron procedimientos estrictos, no se aplicaron los estándares máximos requeridos para esta cepa específica del virus.

Casos confirmados

De acuerdo con el reporte oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizado al 12 de mayo a las 12:00 CEST, la situación del brote vinculado al crucero es la siguiente:

Total de casos: 11 personas afectadas (9 confirmados y 2 probables).

11 personas afectadas (9 confirmados y 2 probables). Fallecimientos: Se han registrado 3 muertes hasta el momento (una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán).

Se han registrado 3 muertes hasta el momento (una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán). Origen: Todos los casos corresponden a pasajeros o tripulantes de la embarcación.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que es probable que aparezcan nuevos casos en las próximas semanas debido al largo periodo de incubación del virus y a la alta interacción que hubo entre los pasajeros antes de que se detectara el brote. No obstante, las autoridades enfatizaron que no se trata de una pandemia y que el virus no se propaga fácilmente de persona a persona.

Update on #hantavirus:

As of 12 May, 12h00 CEST, a total of 11 cases, including 3 deaths, have been reported. Nine of the 11 cases are confirmed, and the other 2 are probable. All are among passengers or crew on the ship.



We expect more cases given the dynamics of spread on a… pic.twitter.com/NeeLyMQFdk — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 12, 2026

El crucero ya va hacia Países Bajos

Tras semanas de tensión en las Islas Canarias, el MV Hondius ha zarpado finalmente con destino a los Países Bajos. El navío viaja únicamente con 25 tripulantes, un médico y una enfermera, y se espera su llegada para el próximo 17 de mayo.

El traslado fue posible gracias a la coordinación del gobierno español y las autoridades sanitarias europeas. "La solidaridad es nuestra mejor inmunidad", señalaron fuentes oficiales tras agradecer la paciencia de los habitantes de Tenerife durante las labores de evacuación.

Vigilancia internacional

Mientras el barco navega, el resto de los pasajeros evacuados ya se encuentran en sus países de origen bajo estrictos protocolos:

Estados Unidos: 18 pasajeros están en cuarentena; uno de ellos permanece en una unidad de biocontención en Nebraska tras dar un resultado débil positivo.

18 pasajeros están en cuarentena; uno de ellos permanece en una unidad de biocontención en Nebraska tras dar un resultado débil positivo. España: Un ciudadano español permanece estable pero con dificultades respiratorias en un hospital militar de Madrid.

Un ciudadano español permanece estable pero con dificultades respiratorias en un hospital militar de Madrid. Francia e Italia: Se reportan pacientes en cuidados intensivos y casos bajo observación que compartieron vuelos comerciales con personas infectadas.

La recomendación de la OMS es mantener una cuarentena de 42 días para todos los involucrados, ya sea en instalaciones médicas o en sus hogares, para asegurar que el brote quede confinado al grupo del crucero y no se extienda a la población general.