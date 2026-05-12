Texas demanda a Netflix: Acusan a la plataforma de espiar a niños y fomentar la adicción

El gigante del streaming, Netflix, enfrenta una ofensiva legal masiva en los Estados Unidos. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda este lunes alegando que la empresa ha engañado sistemáticamente a los consumidores al recolectar y vender sus datos privados sin consentimiento, centrando gran parte de su vigilancia en los usuarios menores de edad.

La demanda, presentada en un tribunal estatal del condado de Collin, sostiene que Netflix ha construido un imperio de miles de millones de dólares basado en la explotación de los hábitos de visualización de las familias, contradiciendo años de declaraciones públicas donde aseguraban no vender información a terceros.

Netflix was sued by Texas Attorney General Ken Paxton, who accused the streaming company of spying on children and other consumers by collecting their data without consent, and designing its platform to be addictive https://t.co/1jwNOTadQL pic.twitter.com/jyZsxDPEIT — Reuters (@Reuters) May 12, 2026

Vigilancia y patrones oscuros

El documento judicial es contundente: "Cuando tú ves Netflix, Netflix te ve a ti". La fiscalía de Texas acusa a la compañía de utilizar estrategias psicológicas conocidas como "patrones oscuros" (dark patterns) para mantener a los usuarios, especialmente a los niños, pegados a la pantalla.

Entre las prácticas señaladas se encuentran:

Reproducción automática: La función que inicia un nuevo episodio apenas termina el anterior, diseñada para dificultar que el usuario abandone la plataforma.

La función que inicia un nuevo episodio apenas termina el anterior, diseñada para dificultar que el usuario abandone la plataforma. Recolección de datos: El seguimiento detallado de preferencias y hábitos que luego serían vendidos a corredores de datos comerciales y empresas de tecnología publicitaria.

El seguimiento detallado de preferencias y hábitos que luego serían vendidos a corredores de datos comerciales y empresas de tecnología publicitaria. Declaraciones falsas: La demanda cita palabras de Reed Hastings, cofundador de la empresa, quien en 2020 afirmó que Netflix "no recolectaba nada", buscando diferenciarse de competidores como Google o Amazon.

Consecuencias legales y multas

El fiscal Paxton alega que estas acciones violan la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas. El estado busca no solo que Netflix detenga estas prácticas, sino que se apliquen sanciones severas:

Eliminación de datos: La purga total de la información recolectada ilegalmente. Consentimiento explícito: La prohibición de usar datos para publicidad dirigida sin el permiso claro del usuario. Multas económicas: Sanciones civiles de hasta $10,000 dólares por cada violación individual.

La postura de Netflix

Por su parte, un portavoz de Netflix rechazó las acusaciones, afirmando que la demanda "carece de mérito" y se basa en información "distorsionada e inexacta". La empresa aseguró que cumple con todas las leyes de protección de datos en los territorios donde opera y que planea defender su postura en los tribunales.

Este caso se suma a una tendencia creciente de acciones legales contra grandes tecnológicas por el impacto de sus algoritmos en la salud mental de los jóvenes y la falta de transparencia en el manejo de la privacidad digital.