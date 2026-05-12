Reportaje destapa operaciones encubiertas de la CIA en contra del narcotráfico en México; así respondió Harfuch

La explosión de una camioneta sobre la carretera México -Pachuca, en Tecámac, Estado de México, volvió a colocarse bajo la lupa internacional luego de que un reportaje de CNN revelara presuntas operaciones encubiertas de la CIA contra cárteles del narcotráfico en México ; la investigación relaciona el ataque con Francisco Beltrán, alias "El Payín", identificado como presunto operador ligado al Cártel de Sinaloa, quien murió junto con su conductor tras el estallido provocado por un artefacto explosivo oculto dentro del vehículo.

El caso escaló rápidamente debido a que el Gobierno de México respondió públicamente a las versiones que apuntan a una supuesta participación de agencias estadounidenses en acciones letales dentro del país; autoridades mexicanas rechazaron cualquier intento de "normalizar" operaciones unilaterales extranjeras en territorio nacional y defendieron que la cooperación con Estados Unidos únicamente ocurre bajo principios de soberanía y coordinación institucional.

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