¡CDMX bajo la lluvia! Activan Alerta Amarilla en ocho alcaldías por tormenta y granizo

La noche de este miércoles, la lluvia volvió a poner en alerta a la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil capitalina activó la Alerta Amarilla ante el pronóstico de fuertes precipitaciones y posible caída de granizo en distintas zonas de la capital, donde el cielo pasó de nublado a caótico en cuestión de minutos.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían dejar encharcamientos severos, corrientes de agua sobre avenidas y hasta caída de ramas, árboles y lonas, especialmente en las zonas del sur y oriente de la ciudad, donde la tormenta comenzó a intensificarse durante la tarde y noche.

¿Qué alcaldías están bajo Alerta Amarilla?

La alerta se mantiene activa en ocho alcaldías de la capital:



Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

De acuerdo con Protección Civil, se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de posibles granizadas y ráfagas de viento que podrían complicar la movilidad en varias vialidades.

La dependencia señaló que estas condiciones permanecerán al menos hasta las 23:00 horas de este miércoles, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

¿Dónde llueve con más fuerza en la CDMX?

Hasta la noche de este miércoles, las lluvias más intensas se registraban en Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde vecinos comenzaron a reportar acumulación de agua y tránsito lento en algunas vialidades.

En tanto, las alcaldías Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Tláhuac presentaban precipitaciones moderadas, mientras que en otras zonas de la ciudad persistían lluvias ligeras.

La llegada de estas tormentas ocurre en medio de un ambiente marcado por cambios bruscos de temperatura y el avance de sistemas tropicales que ya comienzan a influir sobre gran parte del país.

¿Qué riesgos pueden provocar estas lluvias?

Aunque la Alerta Amarilla representa un nivel preventivo, las autoridades advirtieron que este tipo de tormentas pueden generar problemas importantes en pocos minutos.

Entre los principales riesgos destacan:



Encharcamientos en calles y avenidas

Corrientes de agua peligrosas

Caída de árboles o ramas

Desprendimiento de lonas y objetos ligeros

Tráfico intenso y reducción de visibilidad

En años recientes, lluvias similares han provocado afectaciones rápidas en pasos a desnivel, estaciones de transporte y zonas con drenaje saturado.

¿Qué recomendaciones emitió Protección Civil?

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades capitalinas pidieron a la población tomar precauciones básicas para evitar accidentes.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:



Retirar basura de coladeras dentro y fuera de casa

Cerrar puertas y ventanas

No intentar cruzar calles con corrientes de agua

Usar paraguas o impermeable si es necesario salir

Mantenerse informado a través de canales oficiales

Protección Civil también pidió evitar resguardarse debajo de árboles o estructuras inestables durante la tormenta, especialmente ante la posibilidad de caída de granizo y fuertes rachas de viento.