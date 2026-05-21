Pastor australiano contrae gusano barrenador en Xochimilco; es el segundo caso

El panorama del control sanitario en el centro del país registró una nueva actualización tras encenderse los protocolos de vigilancia epidemiológica. Los especialistas en salud pública identificaron el segundo reporte positivo a la presencia de la larva conocida comúnmente como gusano barrenador del ganado dentro del territorio de la Ciudad de México.

El hallazgo de este parásito, que históricamente ha generado preocupación en las actividades pecuarias, se focalizó geográficamente en el perímetro que comprende la demarcación de la alcaldía Xochimilco, lo que obligó a una intervención inmediata para evaluar los riesgos de dispersión.

Caso de gusano barrenador tras pelea callejera

A diferencia de los casos habituales que se presentan de forma directa en ejemplares dedicados a la producción ganadera, esta transmisión en particular involucró a una mascota.

Los análisis sanitarios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria determinaron que el organismo afectado corresponde a un ejemplar canino perteneciente a la raza pastor australiano.

De acuerdo con las indagatorias de campo realizadas para esclarecer los hechos, el origen de la infestación se derivó de un altercado físico, pues el animal doméstico contrajo el padecimiento biológico mediante las heridas expuestas que le provocó una riña con otros canes de la zona.

Tras el reporte de los propietarios y la posterior recolección de las muestras biológicas, el personal médico veterinario asumió el control sanitario del tratamiento.

La institución pública encargada de salvaguardar el estatus zoosanitario del país informó de manera formal que las lesiones del animal ya recibieron la debida curación técnica y los medicamentos necesarios, por lo que el estado de salud actual del paciente de cuatro patas evolucionó favorablemente y se encuentra oficialmente reportado fuera de cualquier tipo de peligro.

