Onda tropical 1 llega a México: activan alerta en el clima por fuertes lluvias y ola de calor

Ya comenzó la temporada de huracanes, y prueba de ello, es la llegada de la onda tropical número 1 a México, la cual traerá un clima marcado por fuertes lluvias en el sureste del país.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió una línea seca sobre el norte, junto con la aproximación del frente frío 51, que generará condiciones severas para este jueves 21 de mayo.

Además, la onda de calor continuará afectando a 14 entidades del país con temperaturas que podrían superar los 45 grados.

¿En dónde lloverá este jueves 21 de mayo?

Lluvias fuertes (50 a 75 mm): Chiapas (oeste y suroeste) y Oaxaca (oeste y suroeste).

Chiapas (oeste y suroeste) y Oaxaca (oeste y suroeste). Lluvias puntuales (25 a 50 mm): Coahuila (norte y este), Nuevo León (norte, centro y sur), Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y suroeste), Veracruz (centro), Puebla (centro y suroeste), Tlaxcala, Guerrero y Estado de México (este y noreste).

Coahuila (norte y este), Nuevo León (norte, centro y sur), Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y suroeste), Veracruz (centro), Puebla (centro y suroeste), Tlaxcala, Guerrero y Estado de México (este y noreste). Chubascos: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Ciudad de México.

Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Ciudad de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Jalisco, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Se pronostican #Lluvias intensas para esta noche en zonas de #Coahuila, #NuevoLeón y #Tamaulipas, además, se prevé la posible formación de #Torbellinos o #Tornados en regiones de Coahuila, #Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. La información a detalle en https://t.co/su4ydGAyD6 pic.twitter.com/lOibIba66U — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 21, 2026

Ola de calor en México afectará a estados con 45° C: ¿en dónde hará calor?

Aunque algunos estados comenzarán a salir de la ola de calor, las temperaturas extremas seguirán afectando gran parte del territorio nacional.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (suroeste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sureste), Chiapas (centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (suroeste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sureste), Chiapas (centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua, Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Zacatecas (sur), Durango, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua, Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Zacatecas (sur), Durango, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes (oeste), Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

Siguen las lluvias en CDMX y Edomex: clima en el Valle de México

¡Aguas si vives en CDMX! En la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y ambiente fresco a templado. Por la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para el Edomex, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

