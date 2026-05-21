¿Por qué tantas lluvias en plena primavera? La UNAM lo explica

Las lluvias que han sorprendido en distintas regiones de México durante las últimas semanas no son una anomalía ni significan que la temporada de huracanes se adelantó. De acuerdo con el Dr. Alejandro Jaramillo Moreno, investigador del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM, estas precipitaciones forman parte del comportamiento climático normal de la primavera en el país.

Durante esta estación ocurre una transición entre el invierno y el verano. Mientras todavía persisten algunos sistemas invernales, las temperaturas comienzan a elevarse de forma importante. Esa combinación crea las condiciones ideales para tormentas eléctricas, chubascos intensos e incluso caída de granizo, principalmente en el centro y oriente del territorio mexicano.

En lugares como la Ciudad de México, estas lluvias pueden sentirse aún más intensas debido a las características urbanas y al aumento de temperatura durante el día.

¿Por qué ocurren las lluvias de primavera en México?

Las lluvias primaverales tienen una explicación atmosférica bastante compleja. Según el especialista de la UNAM, uno de los factores principales es la formación de zonas de baja presión dentro del país, además de sistemas atmosféricos en niveles altos que favorecen el ascenso del aire húmedo.

En zonas urbanas como la Ciudad de México, el efecto de isla de calor puede intensificar las lluvias primaverales en lapsos cortos de tiempo > https://t.co/rUmUjKTF3P pic.twitter.com/KtdOCmbgxe — UNAM (@UNAM_MX) May 20, 2026

A esto se suma la entrada de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del Golfo de México. Cuando toda esa humedad interactúa con temperaturas más cálidas, se generan tormentas que suelen desarrollarse durante las tardes y noches.

Otro elemento importante es la presencia de frentes fríos tardíos, los cuales todavía pueden registrarse hasta mayo. Cuando estos sistemas chocan con aire caliente, provocan inestabilidad atmosférica que deriva en lluvias fuertes, actividad eléctrica y granizadas.

¿El Niño, La Niña y el cambio climático afectan estas lluvias?

Fenómenos climáticos como El Niño y La Niña sí tienen influencia en el comportamiento del clima, aunque durante la primavera su impacto suele ser menos evidente.

El investigador explicó que la temperatura de los océanos juega un papel importante. Cuando el Pacífico o el Atlántico presentan temperaturas más cálidas, aumenta la evaporación y también la cantidad de humedad disponible para generar precipitaciones.

Respecto al cambio climático, aclaró que no es la causa directa de estas lluvias, pero sí podría intensificar algunos eventos. Esto significa que las tormentas podrían ser más fuertes o presentarse con comportamientos distintos a los habituales.

Especialistas han observado en años recientes lluvias más intensas en periodos cortos, algo que representa un reto creciente para las ciudades mexicanas.

¿Significa que ya inició la temporada de lluvias?

En México, la temporada de huracanes comenzó el pasado 15 de mayo, sin embargo, esas precipitaciones son atípicas debido a que corresponden a fenómenos meteorológicos eventuales. Las lluvias de primavera tienen otro origen: la combinación entre sistemas invernales, humedad y calentamiento diurno.

Por eso, expertos recomiendan no confundir ambos fenómenos, aunque en algunos días las precipitaciones puedan ser muy intensas.

Se acerca la temporada de huracanes 2026⁣ 🌀

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y especialistas de la @UNAM_MX, este año se espera una actividad muy intensa, especialmente en el Pacífico, donde el fenómeno de "El Niño" jugará un papel clave.⁣

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¿Por qué las lluvias son más fuertes en la Ciudad de México?

En zonas urbanas como la capital del país influye el llamado efecto de “isla de calor urbana”. El concreto, el asfalto y la alta concentración de edificios elevan la temperatura durante el día, favoreciendo el ascenso del aire caliente y la formación de tormentas. Esto puede provocar lluvias intensas en lapsos muy cortos, especialmente durante la tarde.

En días recientes, varias alcaldías de la Ciudad de México como Tláhuac, Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco han registrado afectaciones por lluvias fuertes e inundaciones. Lo mismo ocurrió en municipios del Estado de México como Metepec, Chalco, Tultitlán y Tultepec.

Beneficios y riesgos de las lluvias primaverales

Aunque las tormentas pueden causar inundaciones y problemas viales, también tienen beneficios importantes. Uno de ellos es la mejora temporal en la calidad del aire.

La lluvia ayuda a arrastrar partículas contaminantes suspendidas en la atmósfera, algo especialmente útil durante temporadas de calor intenso y contingencias ambientales.

Sin embargo, la rapidez con la que se desarrollan estas tormentas también deja en evidencia la vulnerabilidad de las ciudades ante fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de mejorar infraestructura y sistemas de drenaje.