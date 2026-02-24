¡Alerta por frío en CDMX! Estas alcaldías serán las más afectadas

La Alerta Amarilla en CDMX por frío fue activada para la madrugada y primeras horas del miércoles 25 de febrero de 2026, debido al pronóstico de temperaturas bajas entre 4 y 6 grados en varias alcaldías de la capital.

La medida fue emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), que advirtió sobre condiciones que podrían afectar la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

De acuerdo con el reporte oficial, el descenso de temperatura se presentará principalmente durante la madrugada, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar complicaciones derivadas del frío.

¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla por frío en CDMX?

Las autoridades informaron que la alerta aplica en las siguientes demarcaciones:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

En estas zonas se esperan las temperaturas más bajas durante el periodo crítico.

¿A qué hora hará más frío en CDMX?

El periodo de mayor impacto por bajas temperaturas está previsto entre:



00:00 y 08:00 horas del miércoles 25 de febrero

Durante este lapso, el ambiente será más frío, especialmente en zonas altas y rurales de la capital, donde la sensación térmica puede ser aún menor.

Recomendaciones para protegerte del frío

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para evitar riesgos:



Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca

Evitar cambios bruscos de temperatura

Mantenerse hidratado y consumir alimentos ricos en vitaminas

Resguardar a mascotas del frío

Evitar exponerse a la intemperie por tiempo prolongado

Estas medidas son clave para prevenir enfermedades respiratorias durante esta temporada.

🥶 ¡Para enfrentar las bajas temperaturas utiliza el "Método de la Cebolla"!



Cubrirte con varias prendas no solo te calienta mejor que una gruesa, sino que podrás acondicionarte de acuerdo al lugar donde te encuentres:



🧅 Capa 1: ropa interior térmica

🧅 Capa 2: ropa… pic.twitter.com/9ByiNPWmcg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 24, 2026

¿Por qué bajan las temperaturas en CDMX?

El descenso de temperatura en la capital está relacionado con la entrada de aire frío y condiciones invernales típicas de febrero, un mes en el que aún se registran frentes fríos en gran parte del país.

Aunque ya se acerca la primavera, este tipo de fenómenos puede provocar madrugadas frías, especialmente en zonas altas del Valle de México.

🫂🤝 Ante el pronóstico de #frío, cuidemos a los más vulnerables: menores de edad, personas adultas mayores y animales de compañía.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/gwjXnf6XJT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 23, 2026

¿Seguirá el frío en CDMX lo que resta de febrero?

El ambiente frío en la Ciudad de México podría mantenerse durante los últimos días de febrero, debido a la presencia de frentes fríos y masas de aire frío que aún afectan al país en esta temporada.

Aunque las temperaturas pueden variar ligeramente durante el día, las madrugadas y noches seguirán siendo frías, especialmente en zonas altas del Valle de México, donde los termómetros podrían continuar descendiendo a niveles similares.

Las autoridades no descartan la activación de nuevas alertas en caso de que las condiciones se intensifiquen, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y continuar con medidas de prevención.