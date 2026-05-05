Activan Alerta Amarilla en estas alcaldías de la CDMX por pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo

El clima en la CDMX cambia este martes 5 de mayo; tras una mañana con calor, autoridades activaron una Alerta Amarilla por lluvias y posible granizo en varias alcaldías para la tarde y noche . La combinación de altas temperaturas y nubosidad favorecerá chubascos, descargas eléctricas y rachas de viento.

Las demarcaciones con mayor atención son: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan; en estas zonas se esperan lluvias más constantes y condiciones que podrían complicar traslados en las próximas horas.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 05/05/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente… pic.twitter.com/DGzY6pXgvp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 5, 2026

Calor, lluvia y viento: así cambia el clima hoy

El día comenzó con ambiente fresco a templado y algo de bruma; sin embargo, hacia la tarde el escenario cambia con un ambiente cálido a caluroso, temperaturas cercanas a los 30 °C y un aumento de nubosidad.

En ese contexto, se prevén:



Lluvias ligeras a chubascos

Posible caída de granizo

Descargas eléctricas

Vientos con rachas de hasta 50 km/h

Esta mezcla puede provocar encharcamientos, caída de ramas o afectaciones en vialidades, especialmente en zonas del sur y poniente.

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Temperatura y condiciones generales en CDMX

Para hoy, la temperatura máxima en la capital oscilará entre 29 y 31 °C, mientras que la mínima se mantiene entre 15 y 17 °C; la onda de calor continúa presente en algunas zonas, lo que favorece la formación de tormentas por la tarde.

Para mañana, el patrón se repite: calor intenso, alto índice de radiación UV y probabilidad de lluvias ligeras.

Esta tarde se prevé ambiente muy #caluroso, aumento de nublados, #lluvias ligeras y chubascos ocasionales, acompañados de posible actividad #eléctrica y caída de #granizo. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



Mañana nuevamente se espera ambiente muy caluroso, alto índice UV y… pic.twitter.com/GnZgscPINa — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 5, 2026

Clima en el Estado de México; ¿con pronóstico de lluvias?

En el Edomex, el pronóstico también contempla lluvias y chubascos con descargas eléctricas en municipios como Toluca, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Lerma, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Texcoco y Nezahualcóyotl, entre otros.

Las temperaturas serán más moderadas que en la capital, pero las precipitaciones podrían presentarse de forma puntual e intensa en algunas zonas.

Qué tomar en cuenta antes de salir

El clima en CDMX tendrá cambios rápidos durante el día; para evitar contratiempos:

