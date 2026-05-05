México bajo otra ola de calor: clima traerá temperaturas por arriba de los 45 °C y lluvias aisladas

México vivirá días con bochorno extremo, gracias a una ola de calor que se extiende sobre 27 estados del país, dejando atrás el frente frío 48, el cual ocasionaba un clima con lluvias extremas.

Si bien no se descartan lluvias con granizo, durante esta semana prevalecerá una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que hará que se sienta un calor insoportable. A continuación te compartimos el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este martes 5 de mayo.

Estados afectados por la ola de calor en México, martes 5 de mayo

¡Ni la batalla de Puebla fue tan intensa como lo es el calor de mayo! Al menos 10 estados del país registrarán temperaturas por arriba de los 40 °C, entre ellos:



Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Durango (oeste), Sinaloa (centro) y Guerrero (noroeste).

Durango (oeste), Sinaloa (centro) y Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (oeste, centro y este), Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y oeste), Coahuila (este y suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste).

Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (oeste, centro y este), Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y oeste), Coahuila (este y suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tlaxcala (suroeste) y Ciudad de México (norte).

Te compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para cada una de las regiones en #México.



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Pronóstico de lluvias en México, martes 5 de mayo

¡Nada de triple diluvio! Esta semana, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias en las siguientes regiones:



Chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

(5 a 25 mm): Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Conoce las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en #México durante las siguientes 96 horas.



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Ola de calor alerta a CDMX: temperaturas de hasta 32 °C

¡Ni te expongas al sol! Esta semana prevalecerá una ola de calor en el centro del país. Por lo que al amanecer se prevé un cielo despejado y ambiente de fresco a templado.

Por la tarde, ambiente cálido a caluroso con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México. La temperatura mínima será de 15 a 17 °C y la máxima de 29 a 31 °C.