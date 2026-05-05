¿Harto del calor? Cómo hacer un techo verde paso a paso

Ante el bochorno que castiga a las ciudades, la solución podría estar justo arriba de tu cabeza. Las azoteas verdes (o techo verde) no solo son una tendencia estética; son una tecnología diseñada para acondicionar los techos contra el calentamiento global.

Con la falta de árboles y el exceso de pavimento, el calor se intensifica, pero convertir tu azotea en un ecosistema permite retener lluvia, purificar el aire y, sobre todo, regular la temperatura de tu hogar.

Paso a paso: ¿Cómo se hace y qué necesitas para un techo verde?

Para implementar esta alternativa, lo primero es decidir qué tipo de estructura soportará tu vivienda. Existen dos métodos principales que definen la complejidad y el mantenimiento del proyecto.

El sistema extensivo es la opción más sencilla y ligera, apta para casi cualquier tipo de construcción. El proceso comienza colocando una capa de impermeabilizante especial sobre el techo para bloquear cualquier rastro de humedad.

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Posteriormente, se añade una capa delgada de tierra de cinco centímetros o menos. En este sustrato se siembran plantas suculentas, especies de hojas carnosas que almacenan agua y pueden sobrevivir únicamente con el rocío de la mañana, requiriendo un mantenimiento mínimo.

Por el contrario, si buscas algo más ambicioso, el sistema intensivo permite crear verdaderos jardines elevados con arbustos y árboles.

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Este método es más complejo, pues integra sistemas de drenaje, capas de almacenamiento de agua y una profundidad de tierra mayor a 20 centímetros. Debido al peso que representa, estos proyectos deben ser planeados desde el diseño del edificio para asegurar que la estructura soporte la carga.

El fin del círculo vicioso del aire acondicionado

El uso de techos verdes ataca directamente el fenómeno de la "isla urbana de calor". Mientras que el concreto absorbe y rechaza el calor hacia el exterior, aumentando la temperatura ambiente, la vegetación actúa como un aislante natural.

Según el doctor Sergio Quezada García de la UNAM, el beneficio energético es masivo: en el piso inmediatamente inferior a un techo verde, se pueden alcanzar temperaturas de confort entre los 22 y 27 grados Celsius, evitando los 30 grados que suelen sufrir los últimos pisos de edificios convencionales.

Esta diferencia de temperatura se traduce en un alivio para el bolsillo. Lograr un ambiente agradable en una casa con vegetación es mucho más sencillo que enfriar una construcción de concreto puro, lo que genera ahorros de hasta el 80% en el consumo de electricidad en comparación con el uso constante de aire acondicionado.

