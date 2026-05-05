SEP suspende clases dos días en mayo, ¿cuáles son y por qué?

El presente ciclo escolar entra en su etapa final y el mes de mayo continúa destacándose como el periodo con mayor concentración de festividades y pausas en las actividades académicas.

Tras haber superado las primeras conmemoraciones del mes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene vigentes en su calendario oficial 2025-2026 dos fechas adicionales en las que los estudiantes de nivel básico no deberán presentarse en las aulas. Estas suspensiones permiten a las familias de todo el país planificar actividades antes del cierre de año.

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Las fechas de descanso restantes en mayo 2026

El próximo periodo de asueto relevante tendrá lugar el viernes 15 de mayo, fecha en que se celebra el Día del Maestro en todo el territorio mexicano.

Al situarse en el cierre de la semana laboral, esta conmemoración genera un puente que se extiende durante el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, otorgando tres días consecutivos de descanso para la comunidad escolar. Este día es uno de los más significativos dentro de la agenda educativa nacional.

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Posteriormente, el viernes 29 de mayo se llevará a cabo la reunión mensual del Consejo Técnico Escolar. Es importante precisar que esta pausa es de carácter exclusivo para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, ya que el personal docente y administrativo sí acude a los planteles para realizar labores de planeación y evaluación interna.

Puentes escolares programados para junio y julio

La agenda de suspensiones no termina con el mes de mayo. El calendario oficial de la SEP ya tiene establecidas nuevas fechas de descanso para el mes de junio.

El viernes 26 de junio se suspenderán clases nuevamente debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Pocos días después, el viernes 3 de julio, se marca otra ausencia de los estudiantes en los salones de clase, en esta ocasión motivada por los procesos administrativos de registro de calificaciones.

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Para los padres de familia y tutores que deseen verificar estos días o consultar posibles modificaciones, la autoridad educativa federal mantiene el portal oficial para confirmar el cronograma de fin de cursos y asegurar una correcta organización de los tiempos familiares durante el cierre del calendario 2025-2026.

