Ola de calor en México: la advertencia que todo padre debe saber antes de dejar a un bebé en el auto

El calor en México sigue sintiéndose con intensidad, por lo que no debemos perder de vista que los pequeños son los más vulnerables. Especialistas en salud advierten que el cuerpo de un bebé se calienta mucho más rápido que el de un adulto, por lo que una exposición breve a altas temperaturas puede convertirse en una emergencia. En un auto bajo el sol, el riesgo aumenta de forma peligrosa en cuestión de minutos.

¿Qué tan peligroso es dejar a un bebé en un auto estacionado?

Los menores de edad regulan peor la temperatura corporal y sudan de una maner menos eficiente que los adultos. Eso significa que pueden sufrir un golpe de calor con mayor rapidez. En días de calor intenso, la combinación de ropa cerrada, poco aire, además de deshidratación puede elevar el riesgo de forma importante.

Expertos señalan que un vehículo cerrado expuesto al Sol puede convertirse en un espacio letal; la temperatura interior sube con rapidez y, en pocos minutos, puede alcanzar los 60 grados Celsius, muy por encima de lo que el cuerpo de un bebé puede tolerar. Por eso, expertos insisten en que nunca se debe dejar a un pequeño solo dentro del automóvil, aunque sea por “solo un momento”.

Ola de calor en México: ¿Cómo proteger a los más pequeños?

La recomendación es mantener tanto a los bebés, como a los niños en lugares frescos, ventilados y con sombra, vestirlos con ropa ligera, además de ofrecerles líquidos con frecuencia, según su edad y las indicaciones del pediatra. Expertos señalan que también es convenienteevitar traslados innecesarios en las horas de mayor radiación solar. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan:

Nunca deje a bebés o niños en un auto estacionado, aun cuando las ventanillas estén abiertas



Vista a bebés y niños con ropa suelta, ligera y de colores claros



Asegúrese de que tomen suficiente líquido (evite darles bebidas muy frías o con demasiada azúcar).

Para recordar que llevas a un niño en el auto, se aconseja que siempre se lleve un peluche en el asiento de seguridad infantil; cuando el niño tenga el cinturón de seguridad abrochado, coloque el peluche en la parte delantera del auto, es decir, con el conductor. Cuando se baje del vehículo, verifique que todos los demás también estén afuera.

Así se puede detectar una enfermedad relacionada con el calor

Recuerda que si el cuerpo se calienta demasiado, puedes enfermarte, por eso es importante conocer os síntomas de sobrecalentamiento del cuerpo. Los síntomas pueden incluir: