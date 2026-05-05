De fenómeno teatral a unión cultural: Malinche, el musical, cierra temporada a lo grande en México

Malinche, el musical, conquistó México y este 29 de mayo concluye su primera temporada, con un éxito rotundo que alcanzó cifras contundentes: 300 representaciones y más de 200 mil asistentes.

La propuesta del artista español Nacho Cano y respaldada por la empresaria María Laura Medina de Salinas no solo conquistó al público por el espectáculo, sino también por la historia que cuenta sobre nuestra identidad y el mestizaje.

Malinche, el musical: un gran éxito en México

Desde su estreno, la obra se consolidó como una de las producciones más ambiciosas de la cartelera. Con una puesta en escena que combina teatro, música y baile, el montaje cuenta la historia del mestizaje a través de la figura de Malinche, mujer clave en la historia de México.

El proyecto optó por una narrativa diferente: en lugar de enfrentar, intentó conciliar visiones históricas que forman parte de nuestro orgullo como mexicanos: el de venir de dos mundos, cada uno con sus propios conocimientos, que dieron paso a un mestizaje cultural.

En el conversatorio "Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés", en el marco de @MalincheMusical en Frontón México, @MLMSalinas destacó la importancia de “unirnos y sentir orgullo del mestizaje”, al señalar que México surge de la fusión de dos… pic.twitter.com/wCI15lpSUO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026

“Todo el mundo habló desde el amor y de la necesidad de unirnos, no de separarnos, no de dividirnos, sino de entender la importancia de creernos que venimos de dos mundos maravillosos, unos españoles valientes y unos indígenas mesoamericanos que también tenían muchos conocimientos”, explicó María Laura Medina de Salinas, co-productora.

“Cualquier colonizador no deja nada, arrasa con todo y no construye como aquí se construyeron catedrales, hospitales, universidades, escuelas”, agregó María Laura Medina de Salinas.

El mensaje de Malinche: el orgullo del mestizaje y de la libertad

En el transcurso del evento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo un llamamiento para promover espacios de libre diálogo.

“El mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría y eso ha quedado hoy más claro que nunca. Por eso, ante los discursos del odio, los discursos que dividen, los que vemos la vida en torno a estas alianzas y en todo lo bueno que hay en ella, tenemos que buscar las maneras para poder hablar en libertad… que nunca la libertad pida perdón por ser libertad…”, comentó Isabel Díaz.

La presidenta de la Comunidad de Madrid manifestó también su deseo de que este tipo de encuentros culturales se puedan replicar sin restricciones, tanto en México como en España y otros países de Hispanoamérica.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, @IdiazAyuso, habló en el marco del conversatorio por la conclusión de la primera temporada de @MalincheMusical



Ahí comentó que tenemos que buscar la manera para hablar en libertad.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/Etq3HYDq29 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026

Alessandra Rojo de la Vega: “México requiere liderazgos unificadores”

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aprovechó el momento para enviar un mensaje contundente: dejar de utilizar la historia como herramienta de confrontación.

Dividir a la sociedad entre “buenos y malos” solo ahonda en los conflictos actuales, señaló. Por el contrario, propuso apostar por liderazgos que construyan, tomando como ejemplo a figuras como la Malinche, que supieron ubicarse en medio de contextos complejos y generar cambios.

Desde Frontón México, en el evento de @MalincheMusical, la alcaldesa @AlessandraRdlv llamó a dejar la división.



“México no necesita más discursos que nos enfrenten. Necesita liderazgos que unan”.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/1pVvkMtUT4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026

Más que números, Malinche, el musical, se consolidó como una experiencia cultural que abrió puertas para comprender el pasado desde una mirada más integradora.

El fin de temporada no solo es el éxito de la obra, sino también una nueva etapa por llegar. El mensaje principal, mientras tanto, permanece: comprender el pasado desde una mirada más integradora puede ser clave para construir el futuro.

