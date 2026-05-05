¿Se viene el día más caluroso? Este fue el año en que CDMX rompió temperaturas récord

La Ciudad de México (CDMX) vive una nueva ola de calor con temperaturas que superarán los 32 grados Celsius durante esta semana, una onda que no solo afecta a la capital, sino a 27 estados más.

Si bien se prevén temperaturas muy altas, muchas personas se preguntan si la CDMX volverá a registrar un día tan extremo como lo fue en años recientes. ¿Recuerdas cuándo fue el día más caluroso?

Ola de calor: ¿Cuándo será el día más caluroso en CDMX?

A partir de este martes 5 de mayo comenzó una nueva onda de calor que se extenderá hasta el viernes 8, con temperaturas máximas de entre 29 y 32 grados en las 16 alcaldías.

Sin embargo, el día más crítico será el miércoles 6 de mayo, cuando se alcance un pico máximo de calor. Para ese día se pronostican temperaturas de entre 32 y 34 °C, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, se prevé un índice de radiación ultravioleta alto y la posibilidad de lluvias aisladas hacia la tarde, lo que no será suficiente para refrescar el ambiente, sino al contrario, será todavía más bochornoso. Por ello, la pregunta: ¿romperemos temperaturas récord?

⚠️ #AvisoEspecial por onda de calor en la Ciudad de México.



A partir del martes 5 de mayo inicia una nueva onda de calor que durará hasta el viernes 8 de mayo. Se prevén temperaturas diarias máximas muy #calurosas, de 29 a 32 °C en la mayor parte de la Ciudad de México.



Durante… pic.twitter.com/ti8hZ5tmwE — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 4, 2026

El año en que la CDMX rompió récord de temperatura

Aunque el calor será intenso, la CDMX ya vivió un momento histórico, que en teoría debería estar muy fresco en la memoria de los capitalinos.

Aquel 25 de mayo de 2024, un día en extremo caluroso, llegó por la tarde el anuncio de que se habría registrado la temperatura más alta desde que existen mediciones:

Con el termómetro marcando los 34.7 grados centígrados en el Observatorio de Tacubaya, la CDMX rompió el récord previo de 34.4 grados registrado apenas un día antes, el 24 de mayo.

Antes de eso, el máximo histórico era de:



33.9 °C, alcanzado el 9 de mayo de 1998.

32 °C el 14 de abril de 1998.

31 °C registrado el 15 de abril de 1998.

Como parte de los registros, en 1977 se documentó por primera vez que la capital superaba los 30 grados, con 30.3 °C el 12 de marzo. Desde entonces, los picos de calor han ido en aumento constante.

¿Por qué cada vez hace más calor en la capital?

La CDMX solía tener un clima templado debido a su ubicación geográfica, la cual está a 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, está rodeada de montañas y de cuerpos de agua.

Pero la mancha urbana y el cambio climático han modificado este equilibrio. A esto se suma la llamada “isla de calor urbana”, un fenómeno que ocurre en zonas donde predominan el concreto, el asfalto y los edificios, los cuales absorben el calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche.

Se estima que, debido a estos cambios, la temperatura ha ido en aumento hasta cinco grados centígrados en comparación con décadas pasadas

Esto no solo implica días más calurosos, sino también noches más frías, generando contrastes más extremos.

