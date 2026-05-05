¡Cuídalos del calor! Los horarios prohibidos para pasear a tu perro y cómo evitar quemaduras

La actual temporada de altas temperaturas representa un desafío significativo para el bienestar de los animales de compañía.

El clima extremo no solo genera incomodidad, sino que puede comprometer seriamente la integridad física de los perros si no se toman las precauciones adecuadas. Ante esto, los responsables de las mascotas deben ajustar sus rutinas diarias para evitar complicaciones médicas que podrían derivar en situaciones fatales.

Horarios recomendables para pasear a tu mascota y que no sufra golpe de calor

Una de las medidas más urgentes para proteger a los caninos es la modificación de los horarios de paseo. Se recomienda estrictamente realizar las caminatas únicamente antes de las 10:00 o una vez que hayan pasado las 18:00 horas.

Durante la #TemporadaDeCalor cuida a tus mascotas de las altas temperaturas ya que puede afectarlos y poner en riesgo su salud. ☀️🌡️

Estas son algunas recomendaciones para prevenir #GolpesDeCalor y mantenerlos frescos, seguros y protegidos. 🐾🐶🐱 👇🏻… pic.twitter.com/Fx4k3RKebE — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 5, 2026

Fuera de estos rangos, la radiación solar y el calor acumulado son demasiado intensos. Una forma sencilla de verificar si el ambiente es seguro consiste en tocar el pavimento con la mano; si la superficie quema la piel humana, definitivamente provocará lesiones y quemaduras en las almohadillas de las patas del animal.

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Hidratación y condiciones para evitar un golpe de calor

El acceso constante a líquidos es vital. Las mascotas deben contar en todo momento con agua que esté limpia, a una temperatura fresca y ubicada preferentemente en zonas con sombra.

Asimismo, el entorno donde permanecen los animales debe ser ventilado y amplio. Bajo ninguna circunstancia se debe confinar a un perro en azoteas, balcones expuestos o dentro de vehículos cerrados, ya que estos espacios se convierten en trampas de calor en cuestión de minutos.

Síntomas de un golpe de calor en perros

Como responsable de una mascota debes aprender a reconocer las señales de un golpe de calor para actuar con rapidez. Los síntomas principales incluyen una respiración acelerada o jadeo extremadamente fuerte y ruidoso.

También se debe observar la coloración de la lengua y las encías; si estas adquieren un tono rojo muy intenso o incluso azulado, la mascota está en peligro.

Otras manifestaciones de alarma son los mareos, la sensación de debilidad excesiva, la dificultad para mantenerse en pie o caminar, así como la presencia de vómitos y una salivación abundante. Ante cualquiera de estos indicios, es imperativo buscar la atención de un médico veterinario de forma inmediata.

Recomendaciones para ayudar a la remoregulación de tu perro

Además de los cuidados básicos, se sugiere mantener el pelaje limpio y, en razas que lo permitan, cepillarlos frecuentemente para ayudar a la termorregulación natural.

Colocar toallas húmedas en las zonas donde descansan también puede proporcionar un alivio adicional durante las horas pico de calor.

En situaciones donde se detecte maltrato o animales que se encuentren en condiciones de riesgo evidente, la ciudadanía puede solicitar apoyo a la Brigada de Vigilancia Animal a través del número 55 50091278.

