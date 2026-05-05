¿Tu internet va lento? El calor podría ser el culpable invisible

¿Por qué está tan lento? Durante los días de altas temperaturas, no solo el cuerpo resiste el calor: también tu conexión a internet puede verse afectada. Equipos como módems y routers son sensibles al sobrecalentamiento, lo que puede provocar fallas, menor velocidad e incluso interrupciones en el servicio.

¿Por qué falla la conexión al internet con el calor?

Durante las olas de calor, es común que usuarios experimenten fallas, lentitud o interrupciones en el servicio, y la razón está en cómo el calor impacta a la tecnología que usamos todos los días.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el internet funciona gracias a una red de dispositivos interconectados, como routers, servidores y centros de datos, que deben operar en condiciones específicas para mantener su rendimiento.

Cuando el ambiente se calienta demasiado, estos equipos pueden sobrecalentarse, lo que afecta su capacidad de procesar y transmitir datos de manera eficiente.

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A esto se suma que dispositivos domésticos como módems y routers, que suelen permanecer encendidos todo el tiempo, generan su propio calor. Si no cuentan con ventilación adecuada o están expuestos a altas temperaturas, pueden reducir su rendimiento o incluso apagarse temporalmente como medida de protección.

Además se ha señalado que la infraestructura que sostiene el internet, como los centros de datos, también enfrenta retos ante el calor extremo.

Estas instalaciones requieren sistemas de enfriamiento constantes, ya que un aumento en la temperatura puede comprometer su funcionamiento y, en consecuencia, la calidad del servicio que llega a los usuarios.

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El resultado es una cadena de efectos: equipos más lentos, señales inestables y una experiencia de navegación que se deteriora justo cuando más se necesita, especialmente en días de calor intenso.

¿Qué hacer para que mi modem no se caliente?

Para evitar que el calor afecte tu navegación, es clave cuidar la temperatura de tus equipos: coloca el módem y el router en un lugar fresco, ventilado y lejos de ventanas, sol directo o electrodomésticos que generen calor.

Evita encerrarlos en muebles, ya que necesitan espacio para disipar el calor, y procura limpiarlos regularmente para que el polvo no bloquee las ventilas.

Si el calor es muy intenso, puedes apoyarte con un ventilador cercano o apagarlos unos minutos para que se enfríen. Estas medidas ayudan a mantener un rendimiento estable y reducir fallas durante los días más calurosos.