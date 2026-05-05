¡Saca el ventilador! CDMX romperá récord de temperatura, este será el día más caluroso de la semana

La Ciudad de México atraviesa una de las rachas más intensas de calor en lo que va del año. Mientras los capitalinos buscan refugio en la sombra, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico que pone en alerta a la población por temperaturas que superarán los promedios habituales para este mes de mayo. Con cielos mayormente despejados y rachas de viento seco, la sensación térmica en el asfalto será un reto para quienes realizan actividades al aire libre.

¿Qué día la CDMX llegará a los 34 grados en mayo 2026?

De acuerdo con el análisis de CONAGUA, el termómetro seguirá subiendo de forma escalonada, pero será este miércoles 06 de mayo cuando la capital experimente el pico máximo de calor. Para esa jornada se espera una temperatura de entre 32 a 34 °C, con un cielo completamente despejado durante la mañana y apenas algunas nubes por la tarde, lo que potenciará la radiación solar.

Consulta el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este martes y los próximos tres días en la #CDMX y el #EdoMéx. pic.twitter.com/AuYdcElVd8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 5, 2026

Aunque para el martes y el jueves se prevén máximas de 30 a 32 °C, el miércoles destaca como el día con menor probabilidad de lluvia, lo que impedirá que el ambiente refresque antes de la noche.

Recomendaciones ante la temporada de calor

Ante este panorama, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda extremar precauciones, especialmente considerando que la temporada de calor se extiende de marzo a octubre. Aquí algunas medidas clave para proteger tu salud:

