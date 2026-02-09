ALERTA AMBER: Desaparecen tres hermanitos de madre francesa en Baja California

La Fiscalía General del Estado de Baja California ha activado el protocolo Alerta Amber con carácter de urgencia para localizar a tres hermanos menores de edad: Leonardo, Nino y Alegra García Colín, de 3, 6 y 8 años respectivamente.

La desaparición múltiple ha generado una profunda preocupación, no solo por la cantidad de menores involucrados, sino por el contexto internacional que sugiere el caso, dado que los niños tienen nacionalidades distintas y son descritos como políglotas en sus fichas de búsqueda.

De acuerdo con los reportes oficiales AABC 02, 03 y 04 / 2026, los tres hermanos fueron vistos por última vez el pasado lunes 26 de enero de 2026 en la colonia Cubillas, perteneciente al municipio de Tijuana. A pesar de que la desaparición ocurrió a finales de enero, las fichas fueron emitidas y difundidas masivamente hasta este 5 de febrero, diez días después, en atención a una Orden Judicial, lo que subraya la complejidad legal del caso.

Hermanos García Colín: Un caso con perfil internacional

Las fichas de búsqueda revelan detalles particulares sobre la identidad de los menores. Aunque comparten apellidos y desaparecieron juntos, sus nacionalidades son diferentes:

Leonardo (3 años): Nacionalidad Americana .

Nacionalidad . Nino (6 años): Nacionalidad Mexicana .

Nacionalidad . Alegra (8 años): Nacionalidad Francesa.

Esta diversidad de nacionalidades sugiere que la búsqueda podría extenderse más allá de las fronteras mexicanas, involucrando a autoridades consulares de Estados Unidos y Francia. Además, un rasgo distintivo que comparten los tres es que hablan varios idiomas, una característica poco común en niños de su edad que podría facilitar su identificación si se encuentran en un entorno extranjero.

ALERTA AMBER BAJA CALIFORNIA DE LOS HERMANOS ALEGRA, NINO Y LEONARDO GARCÍA COLÍN#Tijuana



La Fiscalía General de Baja California ha activado la Alerta Amber para localizar los menores Alegra, Nino y Leonardo García Colín de 8, 6 y 3 años de edad, respectivamente.



Se requiere… pic.twitter.com/Qy8crDAlhw — PeriodismoNegro.Mx (@entresijospn) February 6, 2026

Alerta Amber en Baja California: Características físicas de los hermanos García Golín

Para colaborar con la búsqueda, es esencial conocer los rasgos de cada uno de los hermanos:

Leonardo García Colín (3 años):

Estatura: 97 centímetros.

97 centímetros. Peso: 21 kg.

21 kg. Tez: Blanca.

Blanca. Cabello: Castaño claro y ondulado.

Castaño claro y ondulado. Ojos: Café claro.

Nino García Colín (6 años):

Estatura: 1.25 metros.

1.25 metros. Peso: 27 kg.

27 kg. Tez: Blanca.

Blanca. Cabello: Castaño claro y lacio.

Castaño claro y lacio. Ojos: Verdes.

Alegra García Colín (8 años):



Estatura: 1.30 metros.

1.30 metros. Peso: 30 kg.

30 kg. Tez: Blanca.

Blanca. Cabello: Castaño claro y lacio.

Castaño claro y lacio. Ojos: Verde almendrado.

Llamado urgente en la frontera

La colonia Cubillas, donde fueron vistos por última vez, es una zona céntrica y conocida de Tijuana, cercana a vialidades importantes que conectan con la garita internacional. Las autoridades piden a la población de ambos lados de la frontera estar alerta.

Si usted tiene información sobre el paradero de los hermanos García Colín, o ha visto a tres niños con estas características acompañados de un adulto, por favor comuníquese de inmediato. La información puede ser proporcionada de manera anónima.

Números de contacto: