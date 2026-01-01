Buscan a Mauricio y Christopher, desaparecidos juntos en Cuajimalpa; activan Alerta Amber CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó el protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos adolescentes, Mauricio Domingo Sotelo García y Christopher Uriel Galicia Bañuelos, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Las autoridades solicitan el apoyo inmediato de la ciudadanía para dar con su paradero, pues se presume que ambos menores se encontraban juntos al momento de los hechos.

Mauricio Domingo desapareció en Campestre Palo Alto

El primero de los casos corresponde a Mauricio Domingo Sotelo García, de 15 años, quien fue visto por última vez el pasado 30 de diciembre de 2025 en la colonia Campestre Palo Alto, alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Para su pronta identificación, se detalla que el menor posee cabello castaño oscuro lacio y ojos rasgados color café oscuro. En su ficha de búsqueda no se especifican datos sobre su estatura o complexión, ni señas particulares visibles.

Al momento de su desaparición, vestía una chamarra roja y un pants negro.

Buscan a Christopher Uriel, desaparecido el mismo día

De manera simultánea, se solicita la colaboración para encontrar en la misma colonia (Campestre Palo Alto) a Christopher Uriel Galicia Bañuelos, de 17 años. Él también fue visto por última vez el 30 de diciembre de 2025.

Sus características físicas incluyen cabello negro lacio, ojos grandes color negro, una estatura de 1.70 metros, complexión delgada y tez clara. En su caso, es vital prestar atención a sus señas particulares:



Tatuaje en el dorso de la mano derecha (figura sin especificar).

Tatuaje en el pecho del lado izquierdo (unas letras).

Él usaba una sudadera gris, chamarra de mezclilla azul y pants gris.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que tenga información veraz sobre el paradero de cualquiera de los dos adolescentes se comunique de inmediato a los números de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada: (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082, pues cada minuto cuenta para que regresen a casa a salvo.