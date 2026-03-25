¡Ojo, afición! Así podrás llegar gratis en RTP al México vs. Portugal en el Estadio Banorte

Si tienes boletos para el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal este sábado 28 de marzo, olvídate de las vueltas buscando estacionamiento. Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron que el servicio "Park and Ride" estará disponible para facilitar la llegada de los miles de aficionados que se darán cita en el Estadio Banorte.

En esta ocasión especial, el servicio será totalmente gratuito para quienes presenten su boleto del partido (físico o digital) al momento de abordar.

¿Cómo funciona el "Park and Ride"?

El sistema está diseñado para que dejes tu auto en puntos estratégicos de la ciudad y utilices los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para llegar directamente al estadio, evitando el caos vial en las zonas aledañas al inmueble.



Frecuencia: Los autobuses saldrán con un intervalo de 10 minutos entre cada unidad.

Los autobuses saldrán con un intervalo de entre cada unidad. Costo: Gratuito presentando tu entrada al encuentro.

Gratuito presentando tu entrada al encuentro. Rutas: Se han habilitado 5 rutas estratégicas que conectarán distintos puntos de la CDMX con el Estadio Banorte.

💬 El titular de la @SSC_CDMX, @PabloVazC, informó sobre el operativo de seguridad para la inauguración del Estadio de la Ciudad de México este 28 de marzo, 🚔 con la participación de más de 8 mil policías y más de 2 mil elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por… pic.twitter.com/pbx0lVaBZw — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 25, 2026

Las 5 rutas de RTP para llegar al México vs. Portugal en el Estadio Banorte

Auditorio Nacional: El punto de ascenso será en la Calle Auditorio al CETRAM Huipulco, en un tiempo de recorrido de aproximadamente 50 minutos. Plaza Carso (Zona Polanco): El punto de ascenso será en Santo Tomás a Santa Úrsula, en un tiempo de recorrido de aproximadamente 80 minutos. Centro Santa Fe (Para quienes vienen del poniente): El punto de ascenso será en Centro Santa Fe al CETRAM Huipulco, en un tiempo de recorrido de aproximadamente 40 minutos. Six Flags: El punto de ascenso será en Six Flags al CETRAM Huipulco, en un tiempo de recorrido de aproximadamente 30 minutos. Parque Ecológico Xochimilco: El punto de ascenso será dentro del parque al CETRAM Huipulco, en un tiempo de recorrido de aproximadamente 40 minutos.

Horarios y retorno del Estadio Banorte

El servicio comenzará a operar desde cuatro horas antes del inicio del partido para asegurar que todos lleguen a tiempo al silbatazo inicial. Al término del encuentro, los autobuses de RTP estarán esperando en las inmediaciones del estadio para realizar el recorrido de vuelta hacia los mismos puntos de origen.