¿Más de tres días sin agua? Alcaldías afectadas por reparación de fuga en CDMX; fecha en que se reanuda el servicio

La Secretaría de Gestión Integral de Agua (SEGIAGUA) confirmó que la reparación de la fuga en el ramal de Zumpango ha provocado cortes de agua en varias alcaldías de la CDMX, pero ¿cuáles son las zonas afectadas y en qué fecha regresa el servicio?

Ante la interrupción del servicio se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.

Alcaldías afectadas por reparación de fuga de agua en CDMX

¡Atención, capitalinos! Las alcaldías afectadas por la reparación de la fuga de agua de 36 pulgadas en el ramal de Zumpango son Gustavo A. Madero (GAM) y el Nororiente de la Alcaldía Azcapotzalco; autoridades NO especificaron las colonias con mayor problema.

Los trabajos de reparación comenzaron desde el pasado martes 24 de marzo 2026 alrededor de las 19:00 horas. Se espera que las labores de mantenimiento duren varios días.

Ante la situación de los vecinos de la GAM y Azcapotzalco, autoridades implementaron la "Línea H20 en el *426", para que las y los afectados puedan solicitar pipas de agua.

¿Cuándo se restablece el servicio de agua en la GAM y Azcapotzalco?

La Secretaría de Gestión Integral de Agua (SEGIAGUA) confirmó que el servicio de agua en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco , se reanudará hasta el viernes 27 de marzo a las 5:00 horas , por lo que los vecinos permanecerán sin suministro por tres días consecutivos.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de las alcaldías @AzcapotzalcoMx y @TuAlcaldiaGAM:



👷‍♀️El personal técnico de la Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) trabaja en la eliminación de una fuga de 36 pulgadas en el ramal de Zumpango.… pic.twitter.com/6JFWvw7l4j — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 25, 2026

Recomendaciones para los vecinos afectados por los cortes de agua

Ante los cortes de agua en la GAM y Azcapotzalco se les recomienda a las y los afectados seguir ciertas recomendaciones para no resentir la falta de suministro a lo largo del día.



Almacenar el agua : Llena depósitos con agua potable para cubrir tus necesidades básicas como higiene, alimentación y limpieza.

: Llena depósitos con para cubrir tus necesidades básicas como higiene, alimentación y limpieza. Raciona el agua : Usa solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios y aprovechar al máximo el recurso.

: Usa solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios y aprovechar al máximo el recurso. Conservar agua en electrodomésticos : Guarda un poco de agua en fregaderos, bañeras o baños, para emergencias o uso puntual.

: Guarda un poco de agua en fregaderos, bañeras o baños, para emergencias o uso puntual. Evita actividades que consuman mucha agua: Si hay cortes, evita lavar tu auto o regar los jardines hasta que ser normalice el servicio.

Es importante mantener limpia las áreas en las que se almacenará el agua, esto para evitar que se contaminen.