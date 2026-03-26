Los encerraban en cisternas para ‘curarlos’ y vender droga: el lado negro de anexos en Edomex

Centros de rehabilitación, clínicas o anexos en el Estado de México (Edomex) no eran lo que parecían y más de 50 lugares de estos fueron asegurados lo que destapó que eran predios donde se cometían delitos.

Las autoridades federales y estatales inspeccionaron diversos domicilios en los que se descubrió que se cometían agresiones a las personas que eran internadas y detuvieron a presuntos responsables.

De hecho, del 1 de julio de 2025 al 22 de marzo de 2026, se iniciaron 152 expedientes por homicidio, extorsión, privación de la libertad, desaparición, trata de personas, abuso sexual y lesiones, en anexos.

El operativo que destapó agresiones en anexos en Edomex

En el Estado de México se llevaron a cabo operativos en 94 centros de rehabilitación de adicciones conocidos como anexos, los cuales funcionaban de manera irregular, aunado a que existían denuncias por la probable comisión de diversos delitos.

Las indagatorias refieren que gran número de estos lugares operan en condiciones de riesgo para la seguridad y salud de las personas que son llevadas para recibir un tratamiento contra alguna adicción.

Hasta ahora 53 anexos en el Estado de México fueron asegurados por su probable relación con hechos delictivos, en tanto que los 41 restantes continúan en operación.

Así era la cruel rehabilitación en anexos para tratar adicciones

Riesgos sanitarios, condiciones insalubres –tanto en los espacios físicos, como de los pacientes–, hacinamiento de internos, alimentos en estado de descomposición y convivencia de adultos con menores de edad fueron las alertas que las autoridades detectaron.

Incluso el personal no acreditó contar con certificación para el tratamiento de personas con algún tipo de adicción.

Los establecimientos carecían de permisos de funcionamiento y no pudieron acreditar que practicaron análisis psicológico y psiquiátrico a los pacientes, que justificaran su internamiento, además se detectaron cuotas excesivas cobradas a los familiares de los internos, incluso con posibles prácticas extorsivas.

Personal de algunos de estos lugares, ejercía violencia física y psicológica en contra de los internos, como “encerrarlos en cisternas”, “raparlos” u obligarlos a realizar trabajos manuales, como piñatas, supuestamente para obtener recursos económicos para el funcionamiento de los centros, sin que exista constancia de que los recursos tuvieran tal fin.

Anexos en Edomex operaban en casas y bodegas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que algunos funcionan al interior de casas particulares o bodegas, lo que hace que sea más fácil que se cometan delitos al no estar instalados a la vista.

Otros operan sin cumplir con las condiciones de seguridad y salubridad necesarias para brindar servicios de intervención y rehabilitación, además de carecer del personal capacitado o idóneo para este tipo de tratamientos.

Personas en anexos en Edomex fueron llevadas contra su voluntad

Las autoridades constataron que muchas personas internas son mayores de edad, no obstante, se encontraban ahí en contra de su voluntad, incurriendo así en el delito de privación de la libertad.

Asimismo, la falta del expediente clínico de cada interno, tal y como lo exige la Ley General de Salud para estos casos de internamiento de personas en un centro de rehabilitación.

Delincuentes usan anexos en Edomex para esconderse

La Fiscalía del Estado de México identificó que algunos de estos centros son utilizados por delincuentes como “refugio”, para esconderse.

Rescatan de anexos en Edomex a internos que eran agredidos

Asimismo, en algunos de estos lugares, se desarrollan actividades ilícitas, toda vez que algunas personas internas son obligadas a participar en la venta de estupefacientes o son reclutadas para otros delitos.

Los anexos asegurados fueron aquellos con servicio de internado o albergue, es decir, aquellos en los que los pacientes pernoctan, por lo que quedaron exentos los sitios en los que se imparte “Terapia de Reflejo”.

De mil 599 personas que se encontraban albergadas en los 53 anexos que fueron asegurados, mil 518 fueron reintegradas a sus redes familiares, 80 canalizadas a algún centro de rehabilitación adecuado y sólo una persona solicitó su externamiento voluntario, al carecer de redes familiares.



Naucalpan

En Naucalpan se logró el rescate de tres personas que se encontraban privadas de su libertad en uno de los inmuebles, en tanto que, en otro centro en este mismo municipio fueron localizados dos menores de 12 años de edad, quienes estaban privados de su libertad y señalaron que “eran golpeados por los trabajadores del lugar”.

Tres sujetos identificados como Víctor Manuel “N”, Francisco Javier “N” y Mauricio “N”, fueron detenidos como posibles autores materiales del delito de privación de la libertad en agravio de tres adultos a quienes mantenían cautivos en el “CETRAPAD Lenguaje del Corazón, un Llamado al Amor”.

Al igual que Ángel “N” y Ana Elena “N”, investigados por el ilícito de privación de la libertad en agravio de dos menores de edad en el anexo “Nuevo Sendero” y/o “Los Hijos de la Quinta".



Ecatepec

En Ecatepec fueron liberados tres menores de edad (15, 14 y 9 años) presuntamente víctimas de secuestro, quienes eran mantenidos amarrados al interior del lugar.

Tres hombres llamados Julio César “N”, Luis Antonio “N” y Edgardo “N” fueron detenidos por su probable participación en el delito de secuestro registrado en el Centro Integral para las Adicciones “Un Sentido de Vivir” ubicado en Ecatepec.

También fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de una interna del “Anexo” denominado “JC2”, identificada como Luna Rebeca “N”, investigada por el ilícito de secuestro que causa la muerte.

