Se hizo pasar por su hermanastro y la escuela la entregó: Naomy desapareció de secundaria en Tláhuac, CDMX, tras ser entregada a desconocido

El pasado lunes 23 de marzo, la familia de una menor de edad en Tláhuac, CDMX, vivió una de las mayores angustias para un padre de familia: su hija desapareció. Naomy Geraldine Rojas Cervantes, una estudiante de secundaria de apenas 15 años, no regresó a casa.

Lo que hace este caso más alarmante es el lugar y la forma en que se perdió su rastro: dentro de las instalaciones de la Secundaria Técnica Número 108, donde presuntamente fue entregada a un hombre que nadie en su familia conoce.

Crisis de desaparecidos en México



Más de 132 mil personas desaparecidas en el país; casi 70 mil desde 2018. Historias como la de Naomi Geraldine, una menor desaparecida en CDMX, y la de Gustavo Hernández, padre buscador, reflejan la tragedia.



Familias siguen exigiendo… pic.twitter.com/H3NZBEpa4g — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

Hombre se hace pasar por hermanastro de Naomy para sacarla de sus secundaria en Tláhuac

Según la denuncia de sus familiares, personal del plantel de la secundaria 108 permitió que Naomy saliera de la escuela acompañada por un joven que se identificó como su "hermanastro".

La situación es que Naomy ni siquiera tiene hermanos, por lo que la identidad del sujeto no tiene ninguna relación con la familia de la joven.

¿Cómo vestía Naomy la última vez que se le vio en Tláhuac?

Al momento de su desaparición, Naomy vestía el pants del uniforme escolar de la técnica 108 y llevaba colgada una mochila de color rosa. Físicamente, la adolescente es de tez morena, tiene el cabello largo y negro, y mide aproximadamente 1.55 metros.

Cualquier persona que la haya visto en las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac o en cualquier parte, estas características pueden ser clave para encontrarla.

El celular de Naomy sigue activo pero no hay respuesta

Según los padres de la menor, el teléfono celular de Naomy sigue encendido. A pesar de que las llamadas entran y el dispositivo marca actividad, la joven no responde ni envía mensajes.

Los padres de Naomy ya solicitaron el apoyo formal de las autoridades correspondientes. Hasta ahora, no hay información oficial por parte que reporte avances en la búsqueda de la joven de 15 años, ni declaraciones del plantel escolar.

Por favor 🙏🏻 ayudemos a encontrar a Noamy Geraldine Rojas Cervantes, de 15 años, quien desapareció el 23 de marzo de 2026 en la escuela secundaria 108, en Tláhuac, CDMX.



Al momento de su desaparición vestía pants del uniforme escolar y llevaba mochila rosa. Es de tez morena y… pic.twitter.com/3PLI34YbF5 — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 25, 2026

¿Cómo ayudar a localizar a Naomy Geraldine?

Si tienes cualquier información que ayude a dar con el paradero de esta estudiante, la familia ha habilitado el número telefónico 55 7618 0828. También puedes comunicarte de forma anónima a los números de emergencia 911 o directamente a Locatel.