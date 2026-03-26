Escape fallido para reo en cárcel de Edomex: ¿qué le salió mal?

No pasó ni un día libre. Inytentó escaparse de la cárcel y lo reaprehendieron en su intento por fugarse de un reclusorio en el Estado de México (Edomex).

Las autoridades dieron a conocer este miércoles que un hombre que estaba encerrado quiso burlar la seguridad con un plan que no le funcionó y terminó de regreso en su celda.

Interno quiso escapar de cárcel en Edomex camino a una consulta

Información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) confirmó que una persona privada de la libertad que era trasladada para una consulta médica intentó escapar, sin lograr su cometido.

Alrededor de las 12:00 horas, el interno se dirigía a un Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.

Así intentó escapar un reo de la cárcel en Edomex

El interno iba en una camioneta de la Subsecretaría de Control Penitenciario, pero cuando la unidad iba sobre la avenida Jesús Reyes Heroles golpeó la puerta.

Aunque el reo logró caer de la unidad, fue detenido a escasos metros por el personal de custodia que viajaba con él.

Ante la situación, se realizó la denuncia de hechos ante la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a fin de dar continuidad a las diligencias correspondientes.

Reo escapa del Reclusorio Oriente en CDMX y lo detienen otra vez

El martes 23 de septiembre de 2025 en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México (CDMX) se escapó de esta cárcel ubicada en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la capital.

El hombre fue identificado como Marvin Didier "N", de 27 años, el cual logró evadir las instalaciones del penal al oriente de la CDMX, ubicado en calle Reforma Oriente 100, colonia San Lorenzo Tezonco.

Las autoridades iniciaron un operativo para dar con este peligroso hombre, quien de acuerdo con los reportes policiales, fue encarcelado por el delito de tentativa de homicidio, tras ser acusado de agredir a dos de sus vecinos, en la alcaldía Magdalena Contreras.

El reporte establece que Marvin Didier "N" los golpeó con un tubo y un cuchillo el 13 de febrero en la Cuarta Cerrada de Higuera y Andador Azteca, en la colonia San Bernabé Ocotepec.