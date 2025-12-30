Buscan a Silvia y Joselyne, de 15 años, desaparecidas en CDMX; activan Alerta Amber

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó el protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos adolescentes, Silvia Paola Palacios Quezada y Joselyne Sánchez Gutiérrez, en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Las autoridades temen por su integridad, ya que podrían ser víctimas de la comisión de un delito, por lo que solicitan el apoyo inmediato de la ciudadanía para dar con su paradero.

Silvia Paola desapareció en la Gustavo A. Madero

El primero de los casos corresponde a Silvia Paola Palacios Quezada, de 15 años, quien fue vista por última vez el pasado 28 de diciembre de 2025 en la colonia Loma La Palma, alcaldía Gustavo A. Madero.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Silvia Paola Palacios Quezada, de 15 años, vista por última vez el pasado 28 de diciembre en la colonia La Palma, Gustavo A. Madero. pic.twitter.com/9BQmm1cxJS — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) December 29, 2025

Para su pronta identificación, se detalla que la menor tiene una estatura de 1.5 metros, complexión delgada y tez morena clara. Posee cabello castaño lacio y ojos medianos color café oscuro. Es importante destacar que, como señas particulares , presenta una cicatriz sobre la nariz en el entrecejo, una perforación en el ombligo y otra perforación en la lengua.

Al momento de su desaparición, vestía una blusa negra tipo "ombliguera", chamarra negra, pants gris y tenis blancos con detalles verdes.

Buscan a Joselyne Sánchez, desaparecida en Iztapalapa

De manera simultánea, se solicita la colaboración para encontrar en la colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa, a Joselyne Sánchez Gutiérrez, también de 15 años de edad. Ella fue vista por última vez el mismo día, 28 de diciembre de 2025.

Sus características físicas incluyen cabello negro lacio, ojos medianos color café oscuro, una estatura de 1.60 metros, complexión robusta y tez morena clara. En su caso, los rasgos distintivos principales son un lunar en la barbilla, otro lunar en la mejilla derecha y un corte profundo en el dedo de la mano izquierda.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Joselyne Sánchez Gutiérrez, de 15 años, vista por última vez el pasado 28 de diciembre en la colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/CfR0rMFcBm — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) December 29, 2025

Ella usaba un pants color café, chamarra negra, tenis negros y portaba una bolsa de mano color roja.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que tenga información veraz sobre el paradero de cualquiera de las dos adolescentes se comunique de inmediato a los números de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada: (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082, pues cada minuto cuenta para que regresen a casa a salvo.