Buscan a Ilka Daniela y Juan Martín, niños desaparecidos en Almoloya de Juárez; activan Alerta Amber

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó el protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos menores de edad, Ilka Daniela Granados Guadarrama y Juan Martín Puerta Granados, en el municipio de Almoloya de Juárez. Las autoridades temen por su integridad, ya que podrían ser víctimas de la comisión de un delito, por lo que solicitan el apoyo inmediato de la ciudadanía para dar con su paradero.

Ilka Daniela desapareció en noviembre El primero de los casos corresponde a Ilka Daniela Granados Guadarrama, de 12 años, quien fue vista por última vez el 12 de noviembre de 2025 en el municipio de Almoloya de Juárez. Su reporte de búsqueda fue emitido oficialmente este enero de 2026.

Para su pronta identificación, se detalla que la menor tiene una estatura de 1.50 metros, pesa 40 kilogramos y posee cabello castaño oscuro ondulado, además de tener ojos pequeños color café oscuro. Es importante destacar que, como señas particulares, presenta:



Manchas en las piernas.

Manchas en los brazos.

Al momento de su desaparición, vestía una sudadera color verde militar de cuello redondo con una línea blanca y letras al frente, así como botines de plataforma color beige.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a las siguientes personas comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/g8vUD42Ite — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 9, 2026

Buscan a Juan Martín, de 7 años, también en Almoloya de Juárez

De manera simultánea, se solicita la colaboración para encontrar en el mismo municipio al niño Juan Martín Puerta Granados, de apenas 7 años de edad. Él también fue visto por última vez el 12 de noviembre de 2025.

Sus características físicas incluyen cabello castaño oscuro crespo, ojos grandes color café oscuro, una estatura de 1 metro y complexión delgada. En su caso, es vital prestar atención a sus señas particulares, que incluyen varias cicatrices quirúrgicas:



Cicatriz sobre el labio superior del lado izquierdo.

Cicatriz en el paladar.

Cicatriz en la parte frontal del brazo derecho (con clavo).

Él usaba un uniforme deportivo escolar color azul marino con vivos amarillos y tenis blancos.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que tenga información veraz sobre el paradero de los menores se comunique de inmediato a los números de Alerta Amber Estado de México: 800 890 2940 y 800 7028 770, o al número de emergencias 911, pues cada minuto cuenta para que regresen a casa a salvo.