Alerta Amber: Desaparecen 4 menores en Jalisco; escaparon de un centro terapéutico en Jalisco

Las autoridades del estado de Jalisco han iniciado un operativo de búsqueda urgente tras reportarse la desaparición de cuatro menores de edad el pasado 7 de enero de 2026. Se activó la Alerta Amber .

Los jóvenes fueron vistos por última vez en las inmediaciones del fraccionamiento Barda Tirada, situado en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, momento en el que se alejaron de las instalaciones de una comunidad terapéutica donde se encontraban.

Debido a las condiciones de su ausencia, se ha manifestado una profunda preocupación por su seguridad física, ante la posibilidad de que puedan ser objeto de algún acto delictivo.

Cristian Raymundo Guerra Alemán

Entre los buscados se encuentra Cristian Raymundo Guerra Alemán, de 17 años, un joven originario de Guadalajara que mide un metro con setenta centímetros y pesa aproximadamente sesenta kilos.

📣 La Coordinación de #AlertaAmberJalisco solicita su apoyo para la difusión de la cédula informativa de búsqueda, con el objetivo de localizar al adolescente:

Cristian Raymundo Guerra Alemán, de 17 años de edad.



Cristian Raymundo Guerra Alemán, de 17 años de edad.



— ALERTA AMBER JALISCO (@AAMBER_JAL) January 7, 2026

Edwuin Osvaldo Santoyo Cotero

Cristian posee cabello castaño corto y tez morena. En el mismo grupo se encuentra Edwuin Osvaldo Santoyo Cotero, de 16 años, quien comparte estatura y peso similares a los de Cristian, pero se distingue por tener el cabello castaño corto y rizado, además de ojos pequeños.

📣 La Coordinación de #AlertaAmberJalisco solicita su apoyo para la difusión de la cédula informativa de búsqueda, con el objetivo de localizar al adolescente:

Edwuin Osvaldo Santoyo Cotero, de 16 años de edad.



Edwuin Osvaldo Santoyo Cotero, de 16 años de edad.



— ALERTA AMBER JALISCO (@AAMBER_JAL) January 7, 2026

Alexis Alejandro García Gurrola

Asimismo, se reportó la desaparición de Alexis Alejandro García Gurrola, de 17 años y nativo de El Salto. Alexis es el más alto del grupo, con una estatura de 1.75 metros, y presenta una característica física muy distintiva: sus cejas no son uniformes, ya que presentan cortes o líneas perfiladas que interrumpen su continuidad.

📣 La Coordinación de #AlertaAmberJalisco solicita su apoyo para la difusión de la cédula informativa de búsqueda, con el objetivo de localizar al adolescente:

Alexis Alejandro García Gurrola, de 17 años de edad.



Alexis Alejandro García Gurrola, de 17 años de edad.



— ALERTA AMBER JALISCO (@AAMBER_JAL) January 7, 2026

Axel Gael Vázquez Jiménez

Finalmente, se busca a Axel Gael Vázquez Jiménez, de 16 años, quien mide 1.73 metros y pesa setenta kilos. Axel tiene cabello castaño lacio y corto, tez morena y ojos de tamaño mediano. La ficha oficial resalta que el paradero de los cuatro varones es totalmente desconocido desde el incidente en el centro de rehabilitación.

📣 La Coordinación de #AlertaAmberJalisco solicita su apoyo para la difusión de la cédula informativa de búsqueda, con el objetivo de localizar al adolescente:

Axel Gael Vázquez Jiménez, de 16 años de edad.



Axel Gael Vázquez Jiménez, de 16 años de edad.



— ALERTA AMBER JALISCO (@AAMBER_JAL) January 7, 2026

Protocolo de activación de la Alerta Amber en México

El proceso para poner en marcha la Alerta Amber en territorio nacional comienza de manera inmediata cuando los familiares o tutores legales acuden ante el Ministerio Público o la fiscalía correspondiente para denunciar la no localización de una persona menor de 18 años. No es necesario esperar un tiempo determinado, como 24 o 48 horas, ya que la rapidez es vital. Una vez recibida la noticia, la autoridad realiza una evaluación rápida para confirmar que el menor se encuentra en una situación de vulnerabilidad o peligro inminente.

Para que la alerta sea difundida con éxito, los denunciantes deben proporcionar la mayor cantidad de datos descriptivos posibles. Esto incluye nombres completos, señas particulares como cicatrices, tatuajes o marcas de nacimiento, así como la vestimenta que portaba el menor al momento de ser visto por última vez y fotografías recientes. Con esta información, la autoridad genera una ficha técnica que se distribuye masivamente a través de medios de comunicación, redes sociales y dependencias gubernamentales para facilitar la identificación ciudadana.

Finalmente, la coordinación entre los tres niveles de gobierno es fundamental. La alerta puede tener un alcance local, estatal o nacional, dependiendo de los indicios que se tengan sobre el posible traslado del menor. Durante el tiempo que la alerta permanece activa, todas las corporaciones de seguridad mantienen una vigilancia especial en terminales de transporte, aeropuertos y carreteras. La colaboración de la sociedad civil también es una pieza clave, reportando cualquier avistamiento a los números de emergencia gratuitos dispuestos por el sistema de justicia.

